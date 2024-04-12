Шесть городов Азербайджана и Беларуси стали побратимами

В Баку прошла церемония подписания соглашений об установлении побратимских отношений между населенными пунктами Азербайджана и Беларуси. Шесть городов республик стали побратимами.

Власти Азербайджана и Беларуси установили между рядом городов побратимские связи.

Подписание двусторонних документов стало итогом визита главы Беларуси Александра Лукашенко в Баку, где прошла встреча с лидером Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Сообщается, что соответствующие документы были подписаны между главами администраций двух столиц. Таким образом, Минск и Баку стали городами-побратимами.

Кроме этого, подобные соглашения подписали власти Гянджи и Гомеля, а также городов Габалы и Гродно.

Делегация из Беларуси во главе с президентом страны Александром Лукашенко прибыла сегодня утром в столицу Азербайджана, где были запланированы ряд встреч и переговоров на высшем уровне.