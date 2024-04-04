Азербайджан пригласил Беларусь в Карабах

В Минске прошла встреча глав МИД Азербайджана и Беларуси. Министры обсудили восстановительные работы в Карабахе и возможный вклад Беларуси в процесс.

Переговоры между главой азербайджанской дипломатии Джейхуном Байрамовым и его белорусским коллегой Сергеем Алейником состоялись в Минске, пишет пресс-служба МИД АР.

В ходе встречи руководители дипломатических ведомств двух государств поговорили о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Кроме того, обсуждался возможный вклад Беларуси в процесс.

Байрамов на переговорах рассказал своему коллеге о минной угрозе в регионе.

Оба министра выразили удовлетворение уровнем отношений стратегического партнерства между государствами. В рамках встречи также удалось рассмотреть перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

В заключение главы МИД отметили большой потенциал для расширения связей. Алейник и Байрамов подчеркнули, что рассматриваются и другие направления для их усилений.