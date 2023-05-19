Армения отказалась от участия в заседании СМИД СНГ в Минске

Глава МИД Армении проигнорирует встречу Совета глав МИД СНГ, сообщили в Ереване. Мероприятие состоится в ближайшие дни в столице Беларуси.

Министр иностранных дел РА не будет присутствовать на минском заседании СМИД СНГ, об отказе армянской стороны от участия поведала пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства.

Об этом она сообщила Sputnik Армения.

"Мирзоян не примет участия в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов СНГ в Минске 12 апреля"

– Ани Бадалян

Напомним, на днях армянская сторона не стала посылать делегацию высокого уровня на очередное заседание Экономического совета СНГ. Оно состоялось в Москве 29 марта.