США спасли Иран от удара Израиля?

Израиль отменил планируемую в мае атаку на иранские ядерные объекты из-за прямого запрета на нее президента США Дональда Трампа, пишут СМИ.

Израиль все же планировал в мае атаковать иранские ядерные объекты, но отказался от этой идеи после запрета на такие действия со стороны президента США Дональда Трампа, пишет со ссылкой на свои источники в Белом доме газета New York Times.

"Трамп принял решение после месяцев внутренних переговоров о том, следует ли идти по пути дипломатии с Ираном или поддержать Израиль"

- NYT

Израиль был уверен, что США поддержат такой шаг и гарантируют еврейскому государству защиту от ответного удара Ирана – это смогло бы как минимум на год парализовать работу ученых ИРИ по разработке собственного ядерного оружия, передает ТАСС.

Однако Трамп предпочел военному дипломатический путь урегулирования разногласий с Ираном и проинформировал об этом Израиль, обсудив этот вопрос в Вашингтоне на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.