Вестник Кавказа

Почти миллион туристов приняла Карачаево-Черкесия в 2025 году

Почти миллион туристов приняла Карачаево-Черкесия в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С января по март 2025 года КЧР посетили почти 961 тыс туристов. В целом за весь текущий год туристический поток в республику должен будет превысить 2,4 млн туристов.

Практически миллион гостей побывали в Карачаево-Черкесской Республике за первый квартал нынешнего года, такую информацию предоставит первый замглавы Минтуризма КЧР Артем Овчинников.

По словам замминистра, в общей сложности за три месяца в регионе побывали с туристическими целями более 960,8 тыс туристов. Они приехали в КЧР из разных уголков России.

"Активный поток отдыхающих в республику связан с планомерным развитием туристической инфраструктуры в Карачаево-Черкесии, строительством объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктуры и комплексной работой над повышением уровня сервиса"

– Овчинников

Стоит отметить, что, по прогнозам Минтуризма республики, в нынешнем году туристический поток в КЧР превысит 2,4 млн туристов, передает "Интерфакс".

К 2030 году, по словам главы региона Рашида Темрезова, ожидается рост турпотока до 4 млн человек ежегодно.

Напомним, что в КЧР в общей сложности ждут туристов порядка 700 гостиниц, баз отдыха и пансионатов. На горнолыжных курортах действуют 18 канатных дорог, для катания доступны 30 горнолыжных трасс. Их общая длина превышает 50 км.

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