В Карачаево-Черкесии будет еще один праздник

Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии сегодня на своем очередном заседании поддержали введение в регионе новой праздничной даты - Дня многодетной семьи, который будет отмечаться в сентябре.

Депутаты Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии (КЧР) сегодня на очередной сессии поддержали законопроект, которым в регионе устанавливается новый праздник - День многодетной семьи.

Выступавшие на заседании депутаты отмечали, что в регионе давно назрело принятие комплексных мер поддержки молодых семей – это будет серьезным стимулом для супругов не ограничиваться одним-двумя детьми, а создавать по-настоящему большие многодетные ячейки общества, передает "Интерфакс".

"Введение Дня многодетной семьи в календарь праздничных мероприятий республики будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности"

- депутат Александр Чайка

Власти КЧР давно и прочно обозначили приоритеты в этом направлении, уделяя особое внимание поддержке семей с детьми, а также защите материнства и детства – ими определяется нынешняя политика в сфере демографии, добавил депутат.

День многодетной семьи в Карачаево-Черкесии будет отмечаться каждое третье воскресенье сентября, решили парламентарии.