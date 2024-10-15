Вестник Кавказа

Власти КЧР объявили 2025-й годом рождаемости и долголетия

Медовые водопады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Наступивший 2025-й год станет в Карачаево-Черкесии Годом демографического роста, рождаемости и долголетия - власти региона приложат максимум усилий для того, чтобы увеличить рождаемость и продолжительность жизни.

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в наступившем 2025 году усилят работу по поддержке молодежи, семей и старшего поколения, чтобы не только увеличить рождаемость, но и продолжительность жизни, сообщил в своем Telegram-канале глава КЧР Рашид Темрезов.

"С целью улучшения демографической ситуации и реализации задач по устойчивому росту рождаемости, поставленных нашим национальным лидером, принял решение объявить этот год в Карачаево-Черкесии Годом демографического роста, рождаемости и долголетия"

- Рашид Темрезов

Глава региона отметил, что сейчас главная задача властей - поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решению, отдавая приоритет повышению качества жизни семей, а значит – расширять уже имеющиеся меры их поддержки.

Напомним, ранее в честь дня семьи, любви и верности Темрезов наградил отличительными знаками семейные пары, прожившие в браке более 25 и более 50 лет, отметив, что поддержка семейных ценностей и института брака – национальный приоритет. Также глава региона отметил, что в КЧР распространена многодетность: каждая четвертая семья имеет более трех детей. Для него поддержка таких семей является приоритетом не только республики, но и всей России.

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