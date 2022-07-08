Образцовым семьям вручили знаки отличия в КЧР

Руководитель КЧР в честь дня семьи, любви и верности наградил отличительными знаками семейные пары, прожившие в браке более 25 и более 50 лет. Он отметил, что поддержка семейных ценностей и института брака – национальный приоритет.

В День семьи, любви и верности 12 семейных пар в КЧР, проживших в брачном союзе 50 и более лет, получили награду "Образцовая семья". Об этом рассказал руководитель республики Рашид Темрезов.

"За вклад в укрепление института семьи и брака, сохранение семейных традиций и ценностей, достойное воспитание детей в духе патриотизма и высокой нравственности сегодня с большим удовольствием вручил знаки отличия Карачаево-Черкесской Республики "Образцовая семья" 12 семьям из всех городов и районов КЧР"

- Рашид Темрезов

Отличительный знак "За любовь и верность" был вручен 11 семейным парам, которые связаны брачными узами 25 и более лет.

Темрезов также отметил, что в КЧР распространена многодетность: каждая четвертая семья имеет более трех детей. Для него поддержка таких семей является приоритетом не только республики, но и всей России.