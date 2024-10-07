Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесия оказалась в хвосте рейтинга благосостояния населения

Карачаево-Черкесия оказалась в хвосте рейтинга благосостояния населения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Карачаево-Черкесия вошла в число регионов страны с наиболее сложными экономическими условиями населения.

Аналитики представили рейтинг регионов страны по благосостоянию жителей. Карачаево-Черкесия заняла 83 место из 85. 

Эксперты начисляли каждому региону баллы, оценивая экономическое положение жителей. Наиболее высокий результат (100) у Ямало-Ненецкого автономного округа, КЧР аналитики начислили 7,95 балла. Регионом с самой сложной ситуацией стала Ингушетия. Уровень благосостояния жителей республики был оценен на 2,33 балла. 

В целом, регионы юга России не могут похвастаться финансовым благополучием. Немного лучше ситуация на Ставрополье и Дагестане, но это все равно только 76 и 77 места соответственно. Лучше всего обстоят дела в Краснодарском крае. Регион занял 25 место в рейтинге, передают РИА.

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