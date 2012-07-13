В КЧР утвердили Минтранс республики

Транспортными артериями Карачаево-Черкесии будет заведовать министерство транспорта и дорожного хозяйства, сообщил в своем Telegtam-канале глава региона Рашид Темрезов.

В Карачаево-Черкесии (КЧР) грядут большие изменения – в скором времени в регионе заработает министерство транспорта и дорожного хозяйства, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"С целью усиления работы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР в части строительства, ремонта и реконструкции объектов капстроительства в рамках нацпроектов и госпрограмм, в структуре правительства КЧР будет создано новое министерство транспорта и дорожного хозяйства КЧР"

- Рашид Темрезов

Новое министерство получит полномочия по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, которыми сейчас занимается Минстрой региона, также оно получит часть полномочий от министерства промышленности, энергетики и транспорта – в частности, новое ведомство займется безопасностью дорожного движения и транспортного обслуживания населения.