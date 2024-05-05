Вестник Кавказа

Россияне активно бронируют номера в Карачаево-Черкесии на новогодние каникулы

Валенки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР на новогодние каникулы забронировали свыше 60% номерного фонда курортов. Самые популярные места для зимнего отдыха в Карачаево-Черкесии - Архыз и Домбай.

Карачаево-Черкесия стала одним из самых востребованных направлений для зимнего отдыха в России. Красивые горные пейзажи, чистый воздух и разнообразие активностей привлекают туристов со всей страны. В этом году, по данным местных властей, номерной фонд курортов региона на новогодние каникулы забронирован на 65%. 

"На сегодняшний день номерной фонд курортов республики на новогодние каникулы забронирован на 65%. Самые популярные места для зимнего отдыха в Карачаево-Черкесии - Архыз и Домбай"

- представитель министерства туризма и курортов республики

Отметается, что в курортных зонах Карачаево-Черкесии туристы могут выбирать из различных типов жилья – от гостиниц до частных коттеджей. Многие из них находятся в непосредственной близости к лыжным спускам.  Важно отметить, что местные отели предлагают не только удобные номера, но и целый ряд дополнительных услуг — от SPA-процедур до ресторанов с национальной кухней.

Кроме того, следует отметить, что зимние курорт КЧР привлекают туристов широким выбором лыжных трасс, что делает их привлекательными для всех уровней подготовки. Также есть и другие виды активности, такие как сноуборд, катание на санях, а также пешие походы по горным тропам. 

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