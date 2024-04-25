«Архыз» провел рекордный по турпотоку зимний сезон

На 10% больше туристов в этом году принял курорт «Архыз» по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом проинформировали в пресс-службе курорта.

Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии с каждым годом завоевывает все больше поклонников среди туристов. Так, по итогам зимнего сезона 2023-2024 годов стало известно, что курорт посетили целых 720 тысяч человек – это на 10% больше, чем годом ранее.

«Курорт „Архыз“ продолжает укреплять свою позицию как лучший горнолыжный курорт России, привлекая на 10% больше гостей по итогам зимнего сезона 2024 года по сравнению с 2023 годом. Зимний сезон 2023/2024 стал самым продолжительным в истории курорта — открытие состоялось 25 ноября, а катание завершили 1 мая. За этот период курорт посетили 720 000 гостей. Большинство гостей (83%) приехали для катания на горных лыжах и сноубордах, в то время как остальные (17%) воспользовались экскурсионными подъемами и другими услугами»

– пресс-служба курорта

Уникальная природа

Одним из ключевых преимуществ курорта «Архыз» является его удивительная природа. Горные вершины, леса, чистейшие реки и озера создают неповторимую атмосферу, погружая посетителей в мир уюта и спокойствия. Здесь можно насладиться красотой окружающей природы, подышать свежим горным воздухом и насладиться живописными пейзажами на любой вкус.

Идеальные условия для активного отдыха

Для любителей активного отдыха курорт «Архыз» предлагает множество возможностей. Зимой здесь можно покататься на лыжах или сноуборде по специально подготовленным трассам, а летом отправиться в увлекательное пешие прогулки или велосипедные прокаты. Кроме того, на территории курорта есть возможность заняться рыбной ловлей, верховой ездой и другими видами активного отдыха.