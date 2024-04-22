Вестник Кавказа

Россияне на майские выбирают отдых на Домбае и Архызе

Россияне на майские выбирают отдых на Домбае и Архызе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские туристы почти полностью забронировали на предстоящие майские праздники все места размещения на курортах Карачаево-Черкесии – особой популярностью у отдыхающих пользуются горные курорты региона.

На отдых в Карачаево-Черкесию (КЧР) в предстоящие длинные выходные собираются десятки тысяч россиян - курортные зоны республики пользуются повышенным спросом, сообщили в министерстве туризма и курортов региона.

"В минувшем году в праздничные дни курорты КЧР приняли около 30 тыс гостей. В этом году ожидаем увеличение потока отдыхающих. На сегодняшний день в гостиницах, гостевых домах и на базах отдыха в курортных зонах республики в среднем забронировано около 78% мест"

- Минтуризма КЧР

Особой популярностью у туристов пользуются горные курорты Домбай, Архыз, Тебердинский нацпарк и туркомплекс Медовые водопады, передает "Интерфакс".

Принять туристов готовы более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов республики, чей номерной фонд составляет 12 тыс мест, 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс, добавили в Минтуризма региона.

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