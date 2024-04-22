Россияне неслучайно все чаще выбирают Дагестан на майские

После того, как в силу разных обстоятельств отдых для россиян заграницей стал трудно доступным, они устремились осваивать отечественные живописные уголки. В частности, Дагестан в этом году ждет на 20% больше туристов, чем в прошлом.

В этом году благодаря природным красотам, традиционному кавказскому гостеприимству и усилиям местных властей по налаживанию инфраструктуры Дагестан примет туристов на 20% больше чем в прошлом.

«Мы полагаем, что в 2024 года количество туристов также вырастет. На майские праздники ожидается до 115 тысяч человек, что на 20% больше, чем в 2023 году. Тогда регион посетило около 95 тысяч человек. Данная положительная динамика связана с увеличением интереса к отдыху в нашем регионе и развитием туристической инфраструктуры»

– пресс-служба Минтуризма Дагестана

Развитие туристической инфраструктуры

Отметим усилия местных властей по работе над развитием родного края, в частности туристической инфраструктуры. Открытие новых гостиниц, развитие экскурсионных маршрутов, организация фестивалей и ярмарок – все это способствует привлечению новых посетителей.