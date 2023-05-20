В Дагестане началось нашествие клещей

Клещи атакуют Дагестан – с начала года от их укусов пострадали более ста человек, половина из которых – дети. С каждым годом клещи активизируются – как полагают специалисты, причина тому – жара, установившаяся в регионе.

Только с начала нынешнего 2024 года в Дагестане от укусов клещей пострадали 132 человека, в том числе 61 ребенок, хотя в минувшем году пострадавших от их укусов было меньше, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Лидерами по росту активности насекомых стали Махачкала, Хасавюрт, а также Хасавюртовский и Тарумовский районы региона, но свирепствуют клещи в 25 муниципальных образованиях, передает "АиФ-Дагестан".

Власти принимают экстренные меры против нашествия насекомых: в первую очередь это касается их основных переносчиков - крупного и мелкого рогатого скота.

Затронул процесс и парковые зоны – любимое место отдыха жителей республики: согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Дагестана, администрации городов до сегодняшнего дня обязали обработать и их.