В Дагестане началось нашествие клещей

Только с начала нынешнего 2024 года в Дагестане от укусов клещей пострадали 132 человека, в том числе 61 ребенок, хотя в минувшем году пострадавших от их укусов было меньше, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.
Лидерами по росту активности насекомых стали Махачкала, Хасавюрт, а также Хасавюртовский и Тарумовский районы региона, но свирепствуют клещи в 25 муниципальных образованиях, передает "АиФ-Дагестан".
Власти принимают экстренные меры против нашествия насекомых: в первую очередь это касается их основных переносчиков - крупного и мелкого рогатого скота.
Затронул процесс и парковые зоны – любимое место отдыха жителей республики: согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Дагестана, администрации городов до сегодняшнего дня обязали обработать и их.