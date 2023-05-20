Сезон вампиров: все, что нужно знать о клещах 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем теплее на улице, тем активнее клещей, представляющие серьезную опасность как для людей, так и для животных. Правда, во-первых, укус клеща можно предотвратить, а во-вторых, в большинстве случаев болезни, которыми можно заразиться в результате укуса клеща, поддаются лечению.

Клещи - что это такое?

Клещи, на самом деле, не насекомые, а арахниды, то есть паукообразные существа. У взрослого клеща четыре пары ног, как у паука. Они развиваются из яйца, проходя через стадию личинки и нимфы. Нимфа клеща может укусить, хотя это и маловероятно. Чтобы выжить, клещ питается кровью млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий. Если клещ заражен вирусом, бактерией или паразитом, он может представлять опасность для человека. Клещи не летают и не прыгают, как и не падают с деревьев. Внешне клещи похожи на семена.

Где бывают клещи?

Клещи обитают практически везде:

во дворах частных домов

под упавшими листьями и в траве

в местах, где обитают грызуны

в лесах и парках

в домах.

Наиболее активны клещи в теплой и влажной среде. Самыми опасными месяцами с точки зрения возможности быть укушенным клещом - май, июнь, июль и август. Тем не менее клещи могут быть активны круглый год, и опасность сохраняется практически всегда.

Какие виды клещей бывают?

В мире существует более 900 видов клещей, причем ежегодно ученые открывают новые виды. В России, например, совсем недавно было описано три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками опасных болезней. Самые опасные виды клещей в России:

иксодовый клещ

аргасовый клещ

Пастбищный клещ

луговой клещ

Каждый из этих видов может быть переносчиком заболевания.

Какие болезни переносят клещи?

Клещи могут переносить самые разнообразные заболевания, но самые неприятные и опасные из них:

Бабезиоз- достаточно редкое заболевание, среди симптомов которого лихорадка, озноб, потливость, головная боль, боль в теле, потеря аппетита, тошнота и утомляемость. Заболевание поддается лечению.

Клещевой энцефалит - вирусное заболевание, поражающее нервные клетки. Среди симптомов высокая температура, вялость, головная боль, лихорадка, тошнота. В некоторых случаях заболевание может привести к инвалидности или смерти, при этом большинство переносят энцефалит в легкой форме, симптомы не проявляются, а иммунитет к заболеванию остается на всю жизнь. О том, есть ли у вас иммунитет к энцефалиту можно узнать, сдав специальный анализ. Также от клещевого энцефалита можно сделать прививку.

Геморагическая лихорадка - одно из самых опасных заболеваний, передающихся через укус клеща. Это состояние, при котором поражаются многие органы и системы организма и в частности кровеносные сосуды. Основной симптом - кровотечения и развитие тромбозов. Среди других симптомов - лихорадка, боль в мышцах, головная боль, слабость и быстрая утомляемость, боль в горле, потеря аппетита. Заболевание может привести к смерти, но в большинстве случаев поддается лечению.

Болезнь Лайма или боррелиоз - болезнь, вероятность которой заразиться при укусе клеща выше всего. На сегодняшний день 14% населения планеты страдают болезнью Лайма. Основные симптомы боррелиоза:

лихорадка

головная боль

утомляемость

хроническая мигрирующая эритема - сильное покраснение кожи.

Если заболевание не лечить, поражаются суставы, сердечно-сосудистая и нервные системы. От болезни Лайма не умирают, и при своевременном обращении за помощью, от нее можно полностью излечиться.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли почувствовать укус клеща?

В абсолютном большинстве случаев почувствовать, как кусает клещ невозможно. Тем не менее через день-два место, где присосался клещ (клещи могут сосать кровь несколько суток), начинает чесаться. Хотя клещ может укусить за любую часть тела, чаще всего клещи кусают там где тепло и влажно:

область паха

подмышки и кожа головы

область за ушами

область под коленями

область вокруг талии.

Часто клещей обнаруживают в волосах, поэтому всегда внимательно осматривайте голову, когда возвращаетесь с прогулки по местам, где могут быть клещи.

Как защититься от клещей

Чтобы защититься от клещей, необходимо придерживаться самых простых правил поведения на природе и в любых местах, где не исключена вероятность обитания клещей.

Используйте репелленты (отпугивающие вещества) от клещей. Вспомним, что клещи - не насекомые, поэтому подбираем репеллент именно от клещей и строго следуем инструкции по применению. Репелленты могут быть как для кожи, так и для одежды. По возвращении домой или перед отходом ко сну на природе (если вы отправились на отдых с палатками, например) обязательно тщательно осмотрите тело на предмет клещей и примите душ. Чтобы присосаться, клещу необходимо время, иногда, прежде чем он доберется до крови проходят сутки и даже больше, поэтому вода - действенный метод избавиться от паразитов.

Как обезопасить животных от клещей?

Поскольку клещи могут представлять опасность для животных, в частности для собак и кошек, их нужно обезопасить с помощью специальных капель, спреев и ошейников от клещей. Если животное было укушено клещом и появились нетипичные симптомы, обязательно обратитесь к ветеринару, и чем раньше, тем лучше.

Что делать если укусил клещ?

Если вас все-таки укусил клещ, не паникуйте:

В первую очередь, нужно как можно быстрее вытащить клеща. Это можно сделать как самостоятельно (с помощью пинцета, например, главное - не повредить тело паразита), так и в травмпункте или больнице. Чтобы исключить возможность заражения энцефалитом и боррелиозом, можно отнести клеща на анализ в специальную лабораторию. Список лабораторий по всем субъектам РФ размещен на сайте Роспотребнадзора. Место укуса надо обработать дезинфицирующим средством. При появлении первых симптомов, напоминающих простуду, сразу же обращайтесь к терапевту или инфекционисту, даже если результаты анализа клеща еще не готовы. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем лучше.

Хотя ежегодно в России почти 400 тыс. человек сообщают об укусах клеща, лишь у небольшого количество укушенных (1-2%) выявляют такие заболевания как энцефалит или боррелиоз. Но с каждым годом укусов, скорее всего, будет все больше, как в связи с потеплением климата, так и ввиду того, что человек все активнее осваивает природные зоны. Поэтому каждому важно помнить об угрозе и предпринимать своевременные действия, чтобы обезопасить себя.