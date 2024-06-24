Какие овощи полезнее: сырые или вареные?

Овощи - незаменимый источник микроэлементов и витаминов, и многие уверены в том, что лучше всего овощи есть сырыми. Однако это верно не для всех овощей. Как правильно есть овощи, чтобы получать максимальную пользу - рассказываем в этом материале.

Как есть морковь?

Морковь можно есть и сырой, и приготовленной. Сырая морковь помогает снизить давление, а вареная помогает укрепить иммунитет. В сырой моркови много клетчатки, которая улучшает показатели холестерина, а из приготовленной моркови высвобождаются каротиноиды, с помощью которых в теле вырабатывается витамин A, помогающий бороться с инфекциями и поддерживающий здоровье глаз. Лучше всего есть морковь с гречкой или пшеном сорго, которые богаты железом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как есть грибы?

Приготовленные грибы полезнее, чем сырые. В грибах содержатся витамин B, который помогает преобразовать съеденную пищу в энергию. Грибы можно есть сырыми, однако в приготовленном виде содержащийся в них витамин B лучше усваивается. Чтобы грибы не потеряли свои полезные свойства, лучший способ готовки - это тушение на медленном огне.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Как есть помидоры?

Помидоры можно есть в любом виде. Как свежие, так и приготовленные помидоры практически не содержат калорий и жира, при этом свежие помидоры полезны для иммунитета, поскольку в них много витамина C. Прошедшие термическую обработку помидоры помогают поддерживать здоровье сердца. Лучше всего сочетание свежих и приготовленных помидоров в одном блюде. В помидорах содержится антиоксидант ликопин, который лучше усваивается из приготовленных помидоров: он защищает организм от рака.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как есть шпинат?

Шпинат можно есть в сыром виде, однако приготовленный шпинат полезнее. Вареный шпинат - источник кальция и железа. Он усиливает иммунитет, помогая бороться с бактериями. В шпинате также содержатся витамины А, Е, К и цинк. Приготовленный шпинат полезен для здоровья костей. Чтобы железо из шпината лучше усваивалось, приготовленный продукт можно сбрызнуть лимонным соком - источником витамина С.

Как есть цветную капусту?

Цветную капусту можно есть и сырой, и приготовленной. В этом овоще содержится множество компонентов, которые помогают предотвратить развитие рака. Кроме того, в цветной капусте есть витамины С и К, а также фолиевая кислота, которая необходима для формирования эритроцитов. Фолиевая кислота или витамин В9 регулирует давление, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и помогает предотвратить дегенерацию желтого пятна - одно из заболеваний глаз. Чтобы сохранить полезные вещества в цветной капусте, лучше всего ее готовить на пару.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как есть свеклу?

Свеклу лучше есть в вареном виде. Приготовленная свекла снижает риск инсульта и развития болезней сердца. Микроэлементы, содержащиеся в свекле улучшают кровоток, помогают поддерживать здоровыми артерии и снижают ”плохой” холестерин. В свекле также много клетчатки, которая полезна при повышенном давлении. Свекольный сок увеличивает выносливость, поэтому его можно пить перед тренировками.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как есть болгарский перец?

В болгарском перце много антиоксидантов, и его тоже полезнее есть в приготовленном виде. Каротиноиды, которые содержатся в болгарском перце, укрепляют иммунную систему. При приготовлении клеточные стенки разрушаются, облегчая усвоение каротиноидов. Лучше всего болгарские перцы запекать, так как при варке или приготовлении на пару витамин С, которого также достаточно в перце, может раствориться в воде.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как есть чеснок?

Чеснок гораздо полезнее в сыром виде. В чесноке много антиоксиданта селена, который помогает предотвратить развитие рака. Также в чесноке содержится фермент под названием аллицин, обладающий противовоспалительным и антибактериальными свойствами. Он также помогает снизить уровень холестерина и разжижает кровь. Чеснок полезен и в приготовленном виде, но только если он не подвергался термической обработке при температуре выше 60°C.