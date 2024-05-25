Какие фрукты и овощи нужно есть в жару и чем они полезны?

Лето — время каникул и отпусков, яркого солнца, пляжей и морских купаний. И именно летом необходимо поддерживать водный баланс в организме, поскольку он теряет много жидкости. Расскажем, какие фрукты и овощи обладают способностью возместить недостающий объем жидкости в человеческом теле.

Чем полезен огурец?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Огурцы отлично увлажняют кожу. Они содержат 95% воды, а также такие необходимые питательные вещества, как калий и электролиты, которые вместе помогают эффективно увлажнять организм в течение дня. Кроме того, огурцы оказывают охлаждающее действие на организм, что делает их прекрасным дополнением к салатам или перекусам в жару.

Чем полезна клубника?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Клубника, состоящая примерно на 91% из воды, считается суперзвездой в вопросе гидратации. Она богата витамином С, антиоксидантом, который помогает организму более эффективно использовать жидкость. Клубнику можно есть свежей, делать из нее сок, добавлять в каши, смузи, варить варенье.

Чем полезен арбуз?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хотя вода остается "матерью" всей гидратации, арбуз —идеальное средство для повышения гидратации организма, благодаря содержанию в нем воды — 92%. Это также богатый источник витаминов и минералов, в том числе калия и магния и заменяет воду, которую тело теряет с потом. Арбуз содержит дополнительные аминокислоты, такие как цитруллин, которые способствуют восстановлению мышц, что делает его отличным перекусом после тренировки. Его сладость может даже обуздать тягу к сахару. Он идеально подходит для добавления в соки или во фруктовые салаты.

Чем полезен персик?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Персики содержат почти 90% воды. Они богаты витаминами А и С, которые необходимы для здоровья кожи и иммунной функции. Клетчатка персиков поддерживает здоровье пищеварительной системы, а содержащиеся в них натуральные сахара придают организму энергию. Их можно есть свежими, запеченными, сушеными или в компоте. А можно добавлять в летние салаты.

Чем полезен помидор?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Высокое содержание воды в помидорах прекрасно сочетается со значительной дозой клетчатки, витамина С, калия, фолиевой кислоты и ликопина для борьбы с обезвоживанием и голодом в течение дня. Добавляйте их в салаты, а также пейте больше томатного сока, особенно летом.

Чем полезен перец?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И красный, и зеленый, и желтый перец отлично помогают в борьбе с обезвоживанием. Перец содержит в себе замечательную комбинацию растворимой клетчатки и витамина С для длительного увлажнения. Добавляйте его к салатам и приготовленным блюдам. Особенно ароматным становится перец, испеченный в духовке.

Чем полезен кабачок?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кабачки содержат клетчатку и небольшую дозу незаменимых электролитов, возмещая те, которые теряются с потом, обеспечивая тем самым оптимальную работу мышц. Это универсальный ингредиент, который можно употреблять с сыром, в жареном или фаршированном виде. Иногда кабачками заменяют макароны в виде лапши, что делает их идеальной альтернативой с низким содержанием углеводов.

Чем полезен ананас?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этот тропический фрукт может максимально увлажнить организм. Он содержит бромелайн, фермент, который помогает пищеварению и уменьшает воспалительные процессы в организме. Натуральные сахара в ананасе способствуют более эффективному усвоению жидкости, сохраняя водный баланс дольше. Кроме того, ананас богат витамином С и минералами — марганцем и калием. Ананас хорош в качестве закуски в мясных блюдах, а также в качестве добавки в смузи и фруктовых салатах

Чем полезен салат Айсберг?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этот простой ингредиент для вашего каждодневного салата на 95% состоит из воды. Этим он обеспечивает максимальное увлажнение. По сравнению с другими видами салата, айсберг богат питательными веществами и содержит значительное количество витамина К и фолиевой кислоты, а также клетчатки, которые помогают сохранять в организме достаточный уровень гидратации. В Айсберге очень мало калорий, потому смело добавляйте его в любимые бутерброды.