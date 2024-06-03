Вестник Кавказа

Выгорание: каким оно бывает и как с ним бороться?

Екатерина Винник
Выгорание: каким оно бывает и как с ним бороться?
© Фото: сommons wikimedia
В последнее время всё больше людей сталкиваются с проблемой выгорания. Это беда и молодых людей до 30 лет, и тех, кому далеко за 50. Что такое выгорание, каким оно бывает и как с ним справиться - рассказываем в этом материале. 

Что такое выгорание?

Простыми словами выгорание - это истощение, как физическое, так и психическое, вызванное стрессом. Причем в случае выгорания стресс или стрессовые факторы долговременные. Чем дольше длится стресс, тем быстрее человек теряет интерес и мотивацию, которые когда-то выступали в роли побуждения к чему-либо. Выгорание не болезнь, однако оно чревато серьезными последствиями. 

Каким бывает выгорание?

Зачастую говорят о профессиональном выгорании, но оно затрагивает все сферы жизни и ослабляет человека на эмоциональном, физическом и психическом уровнях. Выгорание снижает продуктивность, лишает энергии, обостряет чувство беспомощности и безнадежности. Выгорание даже влияет на иммунитет: люди, которые подвержены этому состоянию болеют чаще. 

Выгорание - это депрессия или нет?

Выгорание и депрессия похожие состояния, и иногда их сложно отличить. Выгорание может стать фактором, приводящим к депрессии, однако эти два состояния отличаются по ряду параметров: 

  • выгорание в отличие от депрессии не психическое расстройство 
  • выгорание провоцируют внешние факторы, в то время как депрессию - комбинация генетических, психологических и факторов окружающей среды
  • при выгорании нет сил, при депрессии - интереса ко всему
  • выгорание лечится за счет ликвидации стресс-факторов, депрессия - нередко медикаментозно и с помощью психотерапии. 

Симптомы эмоционального выгорания 

У большинства людей бывают дни, когда у них нет сил, чтобы что-то делать, даже просто встать с постели, однако это не означает, что они столкнулись с выгоранием. 

Выгорание - постепенный процесс, который происходит не за один день. Сперва симптомы и признаки эмоционального выгорания относительно слабые, но со временем они ощущаются все сильнее. Психологи выделяют три типа симптомов и признаков выгорания: 

  • Физические 
  1. постоянное ощущение усталости 
  2. снижение иммунитета, частые болезни 
  3. частые головные и мышечные боли 
  4. потеря аппетита и бессонница. 
  • Эмоциональные 
  1. человек ощущает, что его преследуют неудачи
  2. сомнения в себе 
  3. ощущение беспомощности и поражения 
  4. ощущение одиночества и изолированности от мира 
  5. утрата мотивации, цинизм и пессимизм 
  6. неудовлетворенность результатами деятельности 
  • Поведенческие 
  1. отказ от ответственности 
  2. самоизоляция 
  3. прокрастинация
  4. попытки справиться с состоянием с помощью зависимости: пищевой, алкогольной, наркотической 
  5. раздражительность 
  6. несоблюдение рабочей дисциплины 
© Фото: Werner Huth

Стадии выгорания 

В психологии выделяют пять стадий эмоционального и профессионального выгорания: 

  • Медовый месяц. На этой стадии человек энергично берется за дело, будь то новая работа, учеба, рождение ребенка. Он готовит тратить время и силы на дело, чтобы доказать, как он умеет справляться. 
  • Начало стресса. По мере того как стресс от новых обязанностей дает о себе знать, человек начинает игнорировать личные потребности, в том числе и физические: меньше спит, нерегулярно питается. Нарастает тревожность, раздражительность, появляются головные боли, накапливается усталость. Продуктивность снижается. 
  • Хронический стресс. Человек чувствует постоянную усталость и апатию. Социальные контакты сводятся к минимуму. Нередки случаи злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами. 
  • Выгорание. На этой стадии человек настроен чрезвычайно пессимистично и резко реагирует на любые сложности. Развиваются проблемы со здоровьем. Человек сомневается в себе и старается социально дистанцироваться от всех. 
  • Хроническое выгорание. Человек перестает ощущать себя благополучным, постоянно грустит, ощущает хроническую усталость. На этой стадии может развиться депрессия. 

Что приводит к выгоранию?

Зачастую выгорание связывают с работой и называют профессиональным выгоранием, которое провоцируют следующие факторы: 

  • ощущение отсутствия контроля над профессиональной деятельностью
  • отсутствие признания и вознаграждения за проделанную работу 
  • туманные представления о профессиональных перспективах
  • монотонная и рутинная работа 
  • работа под давлением и в напряженной обстановке. 

Помимо непосредственно профессиональной деятельности выгорание также может спровоцировать: 

  • работа без отдыха 
  • отсутствие поддержки 
  • взваливание на себя чрезмерной ответственности и обязательств 
  • недостаточной сон.

Как справиться с выгоранием?

Худшее, что можно сделать при выгорании, это продолжать в том же духе до полнейшего психоэмоционального истощения.  Чтобы успешно бороться с выгоранием, в том числе и на работе, необходимо в первую очередь признать это состояние,  определить его симптомы и признаки, затем справиться со стрессом и восстановить физическое и эмоциональное здоровье. В этом поможет: 

  • Общение с близкими людьми. Не нужно стесняться говорить о своих проблемах, в первую очередь, с теми, кто вас понимает и поддерживает. 
  • Не стоит отказываться от общения с коллегами, поскольку оно снижает стресс на работе 
  • Необходимо ограничить контакты с негативно настроенными людьми, даже если вы с ними работаете. 
  • Важно изменить свое отношение к работе вплоть до увольнения, если вы чувствуете, что рутина вас затягивает, а ваше состояние становится все хуже. Если увольнение невозможно, важно найти ценность в том, что вы делаете, чтобы получать удовлетворение от своего труда. 
  • Необходимо научиться соблюдать баланс между работой и личной/социальной жизнью. Не стоит лишать семью и друзей общения с вами. 
  • Если вы чувствуете, что вот-вот столкнетесь с выгоранием, берите отпуск или несколько выходных. Смена обстановки всегда идет на пользу. 
  • Расставьте приоритеты и перестаньте игнорировать то, что для вас важно. 
  • Креативность отлично помогает бороться с выгоранием. Если на работе у вас нет возможности проявить креативность, попробуйте себя в чем-то новом и интересном для вас. 
  • Физические упражнения, хороший сон и регулярное полезное питание тоже помогают бороться с выгоранием. 

Справиться с выгоранием может каждый, но для этого нужно провести определенную работу над собой и своим образом жизни. Не отчаивайтесь, если вдруг почувствовали, что на пороге выгорания, у вас хватит сил, чтобы его преодолеть. 

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