Выгорание: каким оно бывает и как с ним бороться?

Что такое выгорание?
Простыми словами выгорание - это истощение, как физическое, так и психическое, вызванное стрессом. Причем в случае выгорания стресс или стрессовые факторы долговременные. Чем дольше длится стресс, тем быстрее человек теряет интерес и мотивацию, которые когда-то выступали в роли побуждения к чему-либо. Выгорание не болезнь, однако оно чревато серьезными последствиями.
Каким бывает выгорание?
Зачастую говорят о профессиональном выгорании, но оно затрагивает все сферы жизни и ослабляет человека на эмоциональном, физическом и психическом уровнях. Выгорание снижает продуктивность, лишает энергии, обостряет чувство беспомощности и безнадежности. Выгорание даже влияет на иммунитет: люди, которые подвержены этому состоянию болеют чаще.
Выгорание - это депрессия или нет?
Выгорание и депрессия похожие состояния, и иногда их сложно отличить. Выгорание может стать фактором, приводящим к депрессии, однако эти два состояния отличаются по ряду параметров:
- выгорание в отличие от депрессии не психическое расстройство
- выгорание провоцируют внешние факторы, в то время как депрессию - комбинация генетических, психологических и факторов окружающей среды
- при выгорании нет сил, при депрессии - интереса ко всему
- выгорание лечится за счет ликвидации стресс-факторов, депрессия - нередко медикаментозно и с помощью психотерапии.
Симптомы эмоционального выгорания
У большинства людей бывают дни, когда у них нет сил, чтобы что-то делать, даже просто встать с постели, однако это не означает, что они столкнулись с выгоранием.
Выгорание - постепенный процесс, который происходит не за один день. Сперва симптомы и признаки эмоционального выгорания относительно слабые, но со временем они ощущаются все сильнее. Психологи выделяют три типа симптомов и признаков выгорания:
- Физические
- постоянное ощущение усталости
- снижение иммунитета, частые болезни
- частые головные и мышечные боли
- потеря аппетита и бессонница.
- Эмоциональные
- человек ощущает, что его преследуют неудачи
- сомнения в себе
- ощущение беспомощности и поражения
- ощущение одиночества и изолированности от мира
- утрата мотивации, цинизм и пессимизм
- неудовлетворенность результатами деятельности
- Поведенческие
- отказ от ответственности
- самоизоляция
- прокрастинация
- попытки справиться с состоянием с помощью зависимости: пищевой, алкогольной, наркотической
- раздражительность
- несоблюдение рабочей дисциплины
Стадии выгорания
В психологии выделяют пять стадий эмоционального и профессионального выгорания:
- Медовый месяц. На этой стадии человек энергично берется за дело, будь то новая работа, учеба, рождение ребенка. Он готовит тратить время и силы на дело, чтобы доказать, как он умеет справляться.
- Начало стресса. По мере того как стресс от новых обязанностей дает о себе знать, человек начинает игнорировать личные потребности, в том числе и физические: меньше спит, нерегулярно питается. Нарастает тревожность, раздражительность, появляются головные боли, накапливается усталость. Продуктивность снижается.
- Хронический стресс. Человек чувствует постоянную усталость и апатию. Социальные контакты сводятся к минимуму. Нередки случаи злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами.
- Выгорание. На этой стадии человек настроен чрезвычайно пессимистично и резко реагирует на любые сложности. Развиваются проблемы со здоровьем. Человек сомневается в себе и старается социально дистанцироваться от всех.
- Хроническое выгорание. Человек перестает ощущать себя благополучным, постоянно грустит, ощущает хроническую усталость. На этой стадии может развиться депрессия.
Что приводит к выгоранию?
Зачастую выгорание связывают с работой и называют профессиональным выгоранием, которое провоцируют следующие факторы:
- ощущение отсутствия контроля над профессиональной деятельностью
- отсутствие признания и вознаграждения за проделанную работу
- туманные представления о профессиональных перспективах
- монотонная и рутинная работа
- работа под давлением и в напряженной обстановке.
Помимо непосредственно профессиональной деятельности выгорание также может спровоцировать:
- работа без отдыха
- отсутствие поддержки
- взваливание на себя чрезмерной ответственности и обязательств
- недостаточной сон.
Как справиться с выгоранием?
Худшее, что можно сделать при выгорании, это продолжать в том же духе до полнейшего психоэмоционального истощения. Чтобы успешно бороться с выгоранием, в том числе и на работе, необходимо в первую очередь признать это состояние, определить его симптомы и признаки, затем справиться со стрессом и восстановить физическое и эмоциональное здоровье. В этом поможет:
- Общение с близкими людьми. Не нужно стесняться говорить о своих проблемах, в первую очередь, с теми, кто вас понимает и поддерживает.
- Не стоит отказываться от общения с коллегами, поскольку оно снижает стресс на работе
- Необходимо ограничить контакты с негативно настроенными людьми, даже если вы с ними работаете.
- Важно изменить свое отношение к работе вплоть до увольнения, если вы чувствуете, что рутина вас затягивает, а ваше состояние становится все хуже. Если увольнение невозможно, важно найти ценность в том, что вы делаете, чтобы получать удовлетворение от своего труда.
- Необходимо научиться соблюдать баланс между работой и личной/социальной жизнью. Не стоит лишать семью и друзей общения с вами.
- Если вы чувствуете, что вот-вот столкнетесь с выгоранием, берите отпуск или несколько выходных. Смена обстановки всегда идет на пользу.
- Расставьте приоритеты и перестаньте игнорировать то, что для вас важно.
- Креативность отлично помогает бороться с выгоранием. Если на работе у вас нет возможности проявить креативность, попробуйте себя в чем-то новом и интересном для вас.
- Физические упражнения, хороший сон и регулярное полезное питание тоже помогают бороться с выгоранием.
Справиться с выгоранием может каждый, но для этого нужно провести определенную работу над собой и своим образом жизни. Не отчаивайтесь, если вдруг почувствовали, что на пороге выгорания, у вас хватит сил, чтобы его преодолеть.