Выгорание: каким оно бывает и как с ним бороться?

В последнее время всё больше людей сталкиваются с проблемой выгорания. Это беда и молодых людей до 30 лет, и тех, кому далеко за 50. Что такое выгорание, каким оно бывает и как с ним справиться - рассказываем в этом материале.

Что такое выгорание?

Простыми словами выгорание - это истощение, как физическое, так и психическое, вызванное стрессом. Причем в случае выгорания стресс или стрессовые факторы долговременные. Чем дольше длится стресс, тем быстрее человек теряет интерес и мотивацию, которые когда-то выступали в роли побуждения к чему-либо. Выгорание не болезнь, однако оно чревато серьезными последствиями.

Каким бывает выгорание?

Зачастую говорят о профессиональном выгорании, но оно затрагивает все сферы жизни и ослабляет человека на эмоциональном, физическом и психическом уровнях. Выгорание снижает продуктивность, лишает энергии, обостряет чувство беспомощности и безнадежности. Выгорание даже влияет на иммунитет: люди, которые подвержены этому состоянию болеют чаще.

Выгорание - это депрессия или нет?

Выгорание и депрессия похожие состояния, и иногда их сложно отличить. Выгорание может стать фактором, приводящим к депрессии, однако эти два состояния отличаются по ряду параметров:

выгорание в отличие от депрессии не психическое расстройство

выгорание провоцируют внешние факторы, в то время как депрессию - комбинация генетических, психологических и факторов окружающей среды

при выгорании нет сил, при депрессии - интереса ко всему

выгорание лечится за счет ликвидации стресс-факторов, депрессия - нередко медикаментозно и с помощью психотерапии.

Симптомы эмоционального выгорания

У большинства людей бывают дни, когда у них нет сил, чтобы что-то делать, даже просто встать с постели, однако это не означает, что они столкнулись с выгоранием.

Выгорание - постепенный процесс, который происходит не за один день. Сперва симптомы и признаки эмоционального выгорания относительно слабые, но со временем они ощущаются все сильнее. Психологи выделяют три типа симптомов и признаков выгорания:

Физические

постоянное ощущение усталости снижение иммунитета, частые болезни частые головные и мышечные боли потеря аппетита и бессонница.

Эмоциональные

человек ощущает, что его преследуют неудачи сомнения в себе ощущение беспомощности и поражения ощущение одиночества и изолированности от мира утрата мотивации, цинизм и пессимизм неудовлетворенность результатами деятельности

Поведенческие

отказ от ответственности самоизоляция прокрастинация попытки справиться с состоянием с помощью зависимости: пищевой, алкогольной, наркотической раздражительность несоблюдение рабочей дисциплины

© Фото: Werner Huth

Стадии выгорания

В психологии выделяют пять стадий эмоционального и профессионального выгорания:

Медовый месяц. На этой стадии человек энергично берется за дело, будь то новая работа, учеба, рождение ребенка. Он готовит тратить время и силы на дело, чтобы доказать, как он умеет справляться.

На этой стадии человек энергично берется за дело, будь то новая работа, учеба, рождение ребенка. Он готовит тратить время и силы на дело, чтобы доказать, как он умеет справляться. Начало стресса. По мере того как стресс от новых обязанностей дает о себе знать, человек начинает игнорировать личные потребности, в том числе и физические: меньше спит, нерегулярно питается. Нарастает тревожность, раздражительность, появляются головные боли, накапливается усталость. Продуктивность снижается.

По мере того как стресс от новых обязанностей дает о себе знать, человек начинает игнорировать личные потребности, в том числе и физические: меньше спит, нерегулярно питается. Нарастает тревожность, раздражительность, появляются головные боли, накапливается усталость. Продуктивность снижается. Хронический стресс . Человек чувствует постоянную усталость и апатию. Социальные контакты сводятся к минимуму. Нередки случаи злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами.

. Человек чувствует постоянную усталость и апатию. Социальные контакты сводятся к минимуму. Нередки случаи злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами. Выгорание. На этой стадии человек настроен чрезвычайно пессимистично и резко реагирует на любые сложности. Развиваются проблемы со здоровьем. Человек сомневается в себе и старается социально дистанцироваться от всех.

На этой стадии человек настроен чрезвычайно пессимистично и резко реагирует на любые сложности. Развиваются проблемы со здоровьем. Человек сомневается в себе и старается социально дистанцироваться от всех. Хроническое выгорание. Человек перестает ощущать себя благополучным, постоянно грустит, ощущает хроническую усталость. На этой стадии может развиться депрессия.

Что приводит к выгоранию?

Зачастую выгорание связывают с работой и называют профессиональным выгоранием, которое провоцируют следующие факторы:

ощущение отсутствия контроля над профессиональной деятельностью

отсутствие признания и вознаграждения за проделанную работу

туманные представления о профессиональных перспективах

монотонная и рутинная работа

работа под давлением и в напряженной обстановке.

Помимо непосредственно профессиональной деятельности выгорание также может спровоцировать:

работа без отдыха

отсутствие поддержки

взваливание на себя чрезмерной ответственности и обязательств

недостаточной сон.

Как справиться с выгоранием?

Худшее, что можно сделать при выгорании, это продолжать в том же духе до полнейшего психоэмоционального истощения. Чтобы успешно бороться с выгоранием, в том числе и на работе, необходимо в первую очередь признать это состояние, определить его симптомы и признаки, затем справиться со стрессом и восстановить физическое и эмоциональное здоровье. В этом поможет:

Общение с близкими людьми. Не нужно стесняться говорить о своих проблемах, в первую очередь, с теми, кто вас понимает и поддерживает.

Не стоит отказываться от общения с коллегами, поскольку оно снижает стресс на работе

Необходимо ограничить контакты с негативно настроенными людьми, даже если вы с ними работаете.

Важно изменить свое отношение к работе вплоть до увольнения, если вы чувствуете, что рутина вас затягивает, а ваше состояние становится все хуже. Если увольнение невозможно, важно найти ценность в том, что вы делаете, чтобы получать удовлетворение от своего труда.

Необходимо научиться соблюдать баланс между работой и личной/социальной жизнью. Не стоит лишать семью и друзей общения с вами.

Если вы чувствуете, что вот-вот столкнетесь с выгоранием, берите отпуск или несколько выходных. Смена обстановки всегда идет на пользу.

Расставьте приоритеты и перестаньте игнорировать то, что для вас важно.

Креативность отлично помогает бороться с выгоранием. Если на работе у вас нет возможности проявить креативность, попробуйте себя в чем-то новом и интересном для вас.

Физические упражнения, хороший сон и регулярное полезное питание тоже помогают бороться с выгоранием.

Справиться с выгоранием может каждый, но для этого нужно провести определенную работу над собой и своим образом жизни. Не отчаивайтесь, если вдруг почувствовали, что на пороге выгорания, у вас хватит сил, чтобы его преодолеть.