Вестник Кавказа

Казахстан нарастит транзит нефти через Азербайджан

Казахстан нарастит транзит нефти через Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Объемы нефти, поставляемой из Казахстана через Азербайджан, вырастут в текущем году, заявили в Астане. На данный момент показатель составляет 1,4 млн т.

Казахстанской нефти будет прокачиваться больше через Азербайджан в нынешнем году, о планах увеличения транзита рассказал первый вице-председатель правления "Казмунайгаз" Курмангазы Исказиев.

По его словам, объемы поставок "черного золота" в направлении Актау-Баку-Джейхан на данный момент составляют 1,4 млн т – за 2024 год этот показатель вырос на 27%. В текущем году, добавил Исказиев, он будет увеличен до 1,7 млн т.

Напомним, Казахстан поставляет нефть через Азербайджан в рамках договоренности с Госнефтекомпанией SOCAR. Соответствующее генеральное соглашение было заключено в 2022 году.

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