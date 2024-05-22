Нефтяников спасли из снежного плена в Казахстане

Операция по спасению нефтяников успешно провели в западной части Казахстана. Мужчины, работающие в нефтяной компании, попали в снежный занос и не могли выбраться самостоятельно.

Спасатели пришли на помощь нефтяникам, застрявшим в снежном заносе на западе Казахстана, рассказали в МЧС Казахстана.

ЧП случилось в Атырауской области. Машина "Урал" с десятью нефтяниками оказалась "запертой" в снегу на трассе, в 20 км от ближайшего села.

К ним на помощь выдвинулись сотрудники МЧС. Для передвижения по занесенной снегом дороге они использовали вездеход "Трэкол". После нескольких десятков километров пути спасатели добрались до застрявших мужчин и отвезли их в село Сагиз.

В результате никто не пострадал.

Видео: МЧС Казахстана