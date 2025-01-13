Вестник Кавказа

Снег заблокировал дороги в Армении

Снег заблокировал дороги в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении из-за плохой погоды оказалось затруднено или вовсе заблокировано движение на нескольких дорогах. Особенно сложная ситуация сложилась в Сюникской области.

Часть автомобильных дорог в Армении оказались заблокированными из-за непогоды, рассказали в Спасательной службе МВД республики.

Уточняется, что закрыты дороги к крепости Амберд и Кари рич, а также на участке Берд-Чамбарак. Движение к перевалу Варденяц ограничено для большегрузного транспорта, проезд легковушек затруднен. Кроме того, на дорогах от КПП рядом с Шаки и в районе Сюника у водителей с прицепом могут возникнуть сложности с проездом.

Согласно прогнозу, в Гегаркуникской и Сюникской областях образовался гололед.

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