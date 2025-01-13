Снег заблокировал дороги в Армении

В Армении из-за плохой погоды оказалось затруднено или вовсе заблокировано движение на нескольких дорогах. Особенно сложная ситуация сложилась в Сюникской области.
Часть автомобильных дорог в Армении оказались заблокированными из-за непогоды, рассказали в Спасательной службе МВД республики.
Уточняется, что закрыты дороги к крепости Амберд и Кари рич, а также на участке Берд-Чамбарак. Движение к перевалу Варденяц ограничено для большегрузного транспорта, проезд легковушек затруднен. Кроме того, на дорогах от КПП рядом с Шаки и в районе Сюника у водителей с прицепом могут возникнуть сложности с проездом.
Согласно прогнозу, в Гегаркуникской и Сюникской областях образовался гололед.