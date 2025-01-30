Метель ограничила движение фор на границе Грузии и Армении

На границе Грузии и Армении ограничено движение фур. Причина – метель и низкая видимость на перевале Паравани. Для других машин движение остается свободным.

Ограничения на движение большегрузов введены на перевале Паравани на грузино-армянской границе, сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог Грузии.

В ведомстве заявили, что причины введения ограничений на участке дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда связаны с сильной метелью и низкой видимостью.

Помимо этого, на время ограничили движения грузовиков и транспортных средств с прицепами и полуприцепами на участке Ахалкалаки-Карцахи и Ахалцихе-Ниноцминда.

В департаменте подчеркнули, что движение для других типов транспорта остается свободным.