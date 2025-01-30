Вестник Кавказа

Метель ограничила движение фор на границе Грузии и Армении

Метель ограничила движение фор на границе Грузии и Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На границе Грузии и Армении ограничено движение фур. Причина – метель и низкая видимость на перевале Паравани. Для других машин движение остается свободным.

Ограничения на движение большегрузов введены на перевале Паравани на грузино-армянской границе, сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог Грузии.

В ведомстве заявили, что причины введения ограничений на участке дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда связаны с сильной метелью и низкой видимостью.

Помимо этого, на время ограничили движения грузовиков и транспортных средств с прицепами и полуприцепами на участке Ахалкалаки-Карцахи и Ахалцихе-Ниноцминда.

В департаменте подчеркнули, что движение для других типов транспорта остается свободным.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1170 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Экспорт мандаринов сократился вдвое в Грузии

Экспорт мандаринов сократился вдвое в Грузии

Новый КПП на границе могут открыть Армения и Грузия

Новый КПП на границе могут открыть Армения и Грузия

Армения и Грузия сыграют в футбол в Тбилиси

Армения и Грузия сыграют в футбол в Тбилиси

Скидки на поезд Тбилиси-Ереван введут с 22 февраля

Скидки на поезд Тбилиси-Ереван введут с 22 февраля

3 мифа об армянах: темперамент, семья, внешность

3 мифа об армянах: темперамент, семья, внешность

Пашинян: Армения хочет зависеть от многих

Пашинян: Армения хочет зависеть от многих

Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Пашинян и Кобахидзе обсудили сотрудничество Армении и Грузии

Пашинян и Кобахидзе обсудили сотрудничество Армении и Грузии

Арарат Мирзоян готовит ответный визит в Грузию

Арарат Мирзоян готовит ответный визит в Грузию

Грузия готова помочь Еревану и Баку достичь мира

Грузия готова помочь Еревану и Баку достичь мира

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы