Вестник Кавказа

Верхний Ларс открыли, но только для "легковушек"

Верхний Ларс открыли, но только для "легковушек"
© Фото: МЧС Северной Осетии
Проезд через расположенный на границе России и Грузии пункт пропуска Верхний Ларс открылся спустя несколько дней после введения запрета на передвижение через него, но лишь частично: для большегрузных автомобилей он по-прежнему недоступен.

Пограничный пункт Верхний Ларс снова заработал, однако пока только для части автотранспорта, сообщает МЧС Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что изменения произошли полтора часа назад. Открытие, хотя бы частичное, стало возможно благодаря расчистке дороги в Грузии, и улучшению погоды, так что ряд транспортных средств теперь могут ехать безопасно. Соответствующие рекомендации были получены и от пограничной полиции Грузии.

Тем не менее, движение пока открыто только для "легковушек" и автобусов. Фурам придется подождать еще какое-то время.

Легковые автомобили смогли начать движение в 15.20 мск.

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