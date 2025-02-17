Вестник Кавказа

Ситуация на Верхнем Ларсе ухудшилась к вечеру

Ситуация на Верхнем Ларсе ухудшилась к вечеру
© Фото: Росгранстрой
К электронной очереди на Верхнем Ларсе присоединилась еще 181 машина. Движение закрыто из-за лавин.

Проезд через Верхний Ларс на границе России и Грузии остается быть закрытым в связи с неблагоприятными погодными условиями. Из-за этого очередь из автомобилей продолжает расти, говорят данные ЦОДД Северной Осетии.

На данный момент в электронной очереди находится 2385 автомобилей. Это на 181 транспортное средство больше, чем сегодняшним утром. Накануне вечером проезд через границу ожидали 2059 водителей.

МЧС РФ предполагает, что запрет на движение машин продлится до конца текущей недели. Сейчас движение транспорта к Верхнему Ларсу разрешено только на участке Млета-Гудаури. В остальных местах есть высокая вероятность схода лавин.

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