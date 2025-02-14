Ситуация на Верхнем Ларсе: очередь растет

Пункт пропуска Верхний Ларс – единственный на границе России с Грузией – по состоянию на утро пятницы остается закрыт и для фур, и для легковушек, и для автобусов. Очередь большегрузов увеличивается.

Пограничный пункт Верхний Ларс, на протяжении нескольких дней не работающий из-за опасной погоды, по-прежнему закрыт, сообщается в сервисе "Электронная очередь" на сайте ЦОДД Северной Осетии.

"В связи с погодными условиями проезд закрыт!!!"

– сообщение

На момент написания этого материала в очереди числилось 2204 фуры. Накануне вечером в ней были зарегистрированы 2059 машин, а в четверг днем количество большегрузов в очереди и вовсе не превышало двух тысяч, составляя 1951.

Напомним, проезд из России в Грузию и обратно недоступен для грузовых машин уже в течение почти четырех суток. Легковые авто задерживаются на границе в течение трех суток.