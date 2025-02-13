Верхний Ларс: почти 2 тыс автомобилей стоят в электронной очереди

Состояние КПП "Верхний Ларс" на сегодня таково: почти 2 тыс автомобилей ждут проезда через границу России и Грузии. Погода продолжает держать пункт пропуска закрытым.

В очереди на проезд через КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии скопилось почти 2 тыс автомобилей. Об этом свидетельствует информация ЦОДД Северной Осетии.

По их данным, на 14:00 сегодняшнего дня в электронной очереди находится 1 тыс 951 машина из-за временных ограничений на движение.

Напомним, что Верхний Ларс закрылся для всего транспорта еще 18 февраля. По данным российского МЧС, ограничения могут продлится до конца недели из-за крайне неблагоприятных погодных условий.