Вестник Кавказа

Верхний Ларс может быть закрыт  до конца недели - МЧС

Пробка из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неблагоприятная погода в районе Верхнего Ларса может продлиться до конца недели. В настоящее время проезд закрыт, на российской стороне развернуты пункты обогрева.

Военно-Грузинская дорога может остаться закрытой до конца текущей недели из-за непогоды, предупредили в МЧС России.

"МЧС России развернуло пункты обогрева в местах стоянок автотранспорта, ожидающего разрешения проезда через КПП "Верхний Ларс" (...) По данным синоптиков неблагоприятный погодный прогноз сохраняется до конца недели"

– сообщение ведомства

В Северной Осетии накануне начал действовать режим ЧС, въезд грузового транспорта на территорию приграничного региона могут ограничить.

На Транскавказской автомагистрали введены ограничения на проезд большегрузов.

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