Верхний Ларс может быть закрыт  до конца недели - МЧС

Неблагоприятная погода в районе Верхнего Ларса может продлиться до конца недели. В настоящее время проезд закрыт, на российской стороне развернуты пункты обогрева.

Военно-Грузинская дорога может остаться закрытой до конца текущей недели из-за непогоды, предупредили в МЧС России.

"МЧС России развернуло пункты обогрева в местах стоянок автотранспорта, ожидающего разрешения проезда через КПП "Верхний Ларс" (...) По данным синоптиков неблагоприятный погодный прогноз сохраняется до конца недели"

– сообщение ведомства

В Северной Осетии накануне начал действовать режим ЧС, въезд грузового транспорта на территорию приграничного региона могут ограничить.

На Транскавказской автомагистрали введены ограничения на проезд большегрузов.