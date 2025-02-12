Верхний Ларс закрыт для всех видов машин

Военно-Грузинскую дорогу, соединяющую Россию с Грузией, из-за непогоды закрыли для всех видов транспорта – с воскресенья она была закрыта для грузовиков, однако сильные снегопады на территории Грузии остановили движение на ней полностью.

Военно-Грузинская дорога, которая в воскресенье вечером закрылась для большегрузов, сегодня утром полностью встала из-за снегопадов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "г. Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из Российской Федерации с 06:15 мск до особого распоряжения"

- МЧС Северной Осетии

Об общем числе автомобилей, ожидающих проезда по трассе, не сообщается, а вот в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано более 1,2 тыс. грузовиков, сообщает сайт центра организации дорожного движения Северной Осетии, передает "Интерфакс".