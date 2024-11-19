Дональд Трамп. Джей Ди Вэнс. Владимир Зеленский. Максим Шевченко о союзе России и США.

Самой обсуждаемой новостью последних дней стала скандальная встреча президентов США и Украины. После перепалки с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом Владимир Зеленский покинул Вашингтон, не подписав сделку по редкоземельным металлам, и направился в Лондон на саммит по урегулированию украинского кризиса.

Почему Владимир Зеленский ушел из Белого дома ни с чем, станут ли Россия и США союзниками, кого Трамп рассматривает в качестве своего приемника, чем завершился саммит по Украине в Лондоне — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.