Вестник Кавказа

Дональд Трамп. Джей Ди Вэнс. Владимир Зеленский. Максим Шевченко о союзе России и США.

Самой обсуждаемой новостью последних дней стала скандальная встреча президентов США и Украины. После перепалки с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом Владимир Зеленский покинул Вашингтон, не подписав сделку по редкоземельным металлам, и направился в Лондон на саммит по урегулированию украинского кризиса.

Почему Владимир Зеленский ушел из Белого дома ни с чем, станут ли Россия и США союзниками, кого Трамп рассматривает в качестве своего приемника, чем завершился саммит по Украине в Лондоне — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. 

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