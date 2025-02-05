Вестник Кавказа

Курорт "Эльбрус" с утра закрыт из-за ветра

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лыжников и сноубордистов на курорте "Эльбрус" сегодня с утра ждет разочарование: канатки и трассы с утра сегодня закрыты. Такое решение было принято из-за мощного ветра.

Покататься на горнолыжном курорте "Эльбрус", расположенном в Кабардино-Балкарии, сегодня утром не получится, такое сообщение распространило руководство курорта.

"Канатные дороги и горнолыжные трассы закрыты в связи с погодными условиями"

– администрация

В сообщении названа точная причина, по которой курорт временно не работает: это сильный ветер, скорость которого превышает 20 м/с.

Чуть позже было опубликовано уточнение, согласно которому учебный склон "Саби Парк" продолжает действовать штатно.

В среду также дул сильный ветер, из-за чего ограничивалась работа ряда канаток и трасс.

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