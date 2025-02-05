Курорт "Эльбрус" с утра закрыт из-за ветра

Лыжников и сноубордистов на курорте "Эльбрус" сегодня с утра ждет разочарование: канатки и трассы с утра сегодня закрыты. Такое решение было принято из-за мощного ветра.
Покататься на горнолыжном курорте "Эльбрус", расположенном в Кабардино-Балкарии, сегодня утром не получится, такое сообщение распространило руководство курорта.
"Канатные дороги и горнолыжные трассы закрыты в связи с погодными условиями"
– администрация
В сообщении названа точная причина, по которой курорт временно не работает: это сильный ветер, скорость которого превышает 20 м/с.
Чуть позже было опубликовано уточнение, согласно которому учебный склон "Саби Парк" продолжает действовать штатно.
В среду также дул сильный ветер, из-за чего ограничивалась работа ряда канаток и трасс.