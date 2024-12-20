Вестник Кавказа

Горнолыжные курорты Приэльбрусья приняли 100 тыс туристов за январь

Канатная дорога в Приэльбрусье
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
За январь 2025 года на курортах Приэльбрусья в КБР провели отдых более 100 тыс туристов. Этому поспособствовало развитие инфраструктуры.

Горнолыжные курорты Кабардино-Балкарии в районе Приэльбрусья приняли свыше 100 тыс туристов в январе текущего года, рассказали в администрации главы республики.

"В регионе активно развивается инфраструктура: строятся новые трассы и канатные дороги, создаются комфортные кемпинги и пешие экологические маршруты"

- администрация главы КБР

В зимний период в Приэльбрусье для туристов подготовили разнообразные развлечения: катания на лыжах и сноубордах, снегоходные прогулки и многое другое.

Отметим, что поток туристов в КБР увеличился на 16,4% в минувшем году. Всего республика приняла около 1,8 млн путешественников.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
885 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Кабардино-Балкарии потушили возгорание сухой травы

В Кабардино-Балкарии потушили возгорание сухой травы

Промышленное производство Кабардино-Балкарии выросло на 20%

Промышленное производство Кабардино-Балкарии выросло на 20%

На Кавказе выявлены самые низкие банковские вклады

На Кавказе выявлены самые низкие банковские вклады

Отбывающий наказание мужчина напал на врача в Кабардино-Балкарии

Отбывающий наказание мужчина напал на врача в Кабардино-Балкарии

Почти 40 общественных локаций благоустроят в КБР до конца года

Почти 40 общественных локаций благоустроят в КБР до конца года

Черекское ущелье закрыли для туристических автобусов

Черекское ущелье закрыли для туристических автобусов

Десятки лавин принудительно спустили в КБР

Десятки лавин принудительно спустили в КБР

Российские трейлраннеры возьмут Эльбрус в кольцо в августе

Российские трейлраннеры возьмут Эльбрус в кольцо в августе

Яблоки КБР побили рекорд по урожаю

Яблоки КБР побили рекорд по урожаю

В Тереке от отравления газом погибли женщина и ее сын

В Тереке от отравления газом погибли женщина и ее сын

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы