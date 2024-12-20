Горнолыжные курорты Приэльбрусья приняли 100 тыс туристов за январь

За январь 2025 года на курортах Приэльбрусья в КБР провели отдых более 100 тыс туристов. Этому поспособствовало развитие инфраструктуры.

Горнолыжные курорты Кабардино-Балкарии в районе Приэльбрусья приняли свыше 100 тыс туристов в январе текущего года, рассказали в администрации главы республики.

"В регионе активно развивается инфраструктура: строятся новые трассы и канатные дороги, создаются комфортные кемпинги и пешие экологические маршруты"

- администрация главы КБР

В зимний период в Приэльбрусье для туристов подготовили разнообразные развлечения: катания на лыжах и сноубордах, снегоходные прогулки и многое другое.

Отметим, что поток туристов в КБР увеличился на 16,4% в минувшем году. Всего республика приняла около 1,8 млн путешественников.