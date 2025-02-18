Подробности ДТП с поездом в Армении рассказали в ЮКЖД

Электричка и автомобиль столкнулись в Армении из-за того, что водитель машины нарушил ПДД, рассказали в ЮКЖД. В компании также рассказали детали трагедии и выразили соболезнования семьям и близким жертв.

Причиной аварии с электричкой и легковой машиной в Армении стали действия водителя авто, который нарушил правила дорожного движения, сообщили, комментируя трагедию, в ЮКЖД.

По данным компании, ЧП случилось примерно в 19:30 по местному времени (18:30 мск). Электричка, направлявшаяся из Еревана в Ерасх, налетела на легковой автомобиль.

В ЮКЖД уточнили, что это произошло на нерегулируемом переезде, который расположен на перегоне Масис-Арташат. Причиной столкновения стало несоблюдение водителем ПДД. От удара смертельные травмы получили двое из четырех человек, ехавших в машине.

"Компания "Южно-Кавказская железная дорога" выражает глубокие соболезнования родственникам и близким погибших, а также призывает граждан соблюдать правила переезда через железнодорожные пути"

– ЮКЖД