Забег в розовых пачках пройдет в Краснодаре 8 марта

В столице Кубани Женский день отметят необычным спортивным забегом. Участницы выйдут на дистанцию в пышных розовых пачках.

Забег Beauty Run запланирован в Краснодаре на 8 марта, участницы выйдут на старт в розовых юбках-пачках.

Спортивное мероприятия проведут в Городском Саду, дистанция 2 км предназначена для взрослых участниц, 1 км - для спортсменок младше 12 лет.

Пачки будут выдаваться участницам утром перед стартом вместе с номером - до 08.00 субботы. Каждая бегунья получит на финише медаль.

Также в программе мероприятия веселые конкурсы и возможность сделать памятные селфи в красочных фотозонах.

Чтобы принять участие в Beauty Run нужно пройти регистрацию онлайн. Забег стартует в 09.00.

В администрации города добавили, что получили пачку и стартовый номер можно и накануне мероприятия - в спортмагазине "Высшая Лига".