Вестник Кавказа

Юг России встретит 8 марта с теплой погодой

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани, Ставрополье и Крыму температура воздуха будет на пару градусов выше климатической нормы 8 марта. Об этом говорят прогнозы синоптиков.

Температура воздуха на 8 марта в Краснодарском крае, Ставропольском крае и Крыму будет намного теплее, чем сейчас, заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Температура повысится в среднем до 10-15 градусов, это касается и Краснодарского края, и Ставрополья, и Крыма. Уже 8-9 марта температура в этих регионах будет выше климатической нормы в среднем на 2-3°С"

- Роман Вильфанд

Он передал, что осадков не ожидается. Снег должен растаять уже к концу недели, также ветер будет менее сильным. Вильфанд напомнил в разговоре с изданием РБК Краснодар, что сейчас на Ставрополье объявили штормовое предупреждение, часть школ была переведена на удаленное обучение.

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