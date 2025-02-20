Весенние цветы в Москве: как столица готовится к 8 марта

Лучший подарок на 8 марта – это, безусловно, цветы. Мимоза, тюльпаны, розы, анемоны – такие же нежные, хрупкие и прекрасные, как женщины и девушки – идеальный способ выразить внимание и поздравить с Международным женским днем!

Хотя на улицах Москвы лежит свежевыпавший снег, настроение у жителей города и туристов самое что ни на есть весеннее, ведь приближается один из самых любимых праздников – Международный женский день, или 8 марта.

Что подарить на 8 марта? Лучший подарок девушке или женщине – цветы. Яркие или нежные, изящные или дерзко-растрепанные – все они веселят глаз и радуют душу.

Московские цветочники уже подготовились к празднику, закупив множество цветов, на любой вкус.

"Вестник Кавказа" представляет подборку самых красивых фото цветов на 8 марта.