Когда что цветет в Грузии: где посмотреть на цветение весной и летом?

Наступил март, скоро можно будет любоваться весенним цветением. Полевые цветы в Грузии можно увидеть практически в любой части страны - от Западной Грузии, где весна наступает раньше всего, до горных районов, где цветение можно застать вплоть до начала осени. Расскажем, когда и где что цветет в Грузии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что цветет в Грузии?

Путешествие по Грузии в весенние месяцы имеет множество преимуществ, включая возможность увидеть заполненные дикими цветами поля и деревья с разноцветными бутонами. В конце марта и начале апреля в Тбилиси, Кутаиси, Мцхете и Батуми цветет сакура, но главный предвестник приближающейся весны - это магнолия, которая может начать цвести еще в середине-конце февраля. Самая известная магнолия Грузии находится в Кутаиси у Красного моста.

В апреле и мае, когда температура воздуха постепенно повышается, в Грузии расцветает множество цветов: от ярких маков и ромашек до диких орхидей, рододендронов, ирисов и пионов. В Нукриани, расположенном недалеко от Сигнахи, можно увидеть лавандовые поля, а по всей Кахетии раскинулись поля, заполненные подсолнухами. К июню-июлю зацветают луга высокогорных районов Грузии, в том числе горный тимьян или чабрец.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На цветущий миндаль в Грузии нужно смотреть в первой половине апреля, есть он в Самцхе-Джавахети, Мцхете и Картли, а также в Кахетии. Мимоза в Грузии цветет обычно в марте, начало цветения зависит от региона, а сирень начинает цвести в апреле.

Где в Грузии смотреть на цветение?

Удабно - вишня, слива и персик

Когда цветут: март-апрель

Вишня, сливы, абрикосы и персики очень популярны в Грузии, их используют для приготовления традиционных сладостей, варенья и компотов. В Кахети и Квемо Картли очень много фруктовых деревьев, а в Тбилиси их можно увидеть в ботаническом саду и других парках, включая Рике. Есть эти деревья и в других регионах. Необычный пейзаж с цветущей вишней можно увидеть в Удабно, расположенном к юго-востоку от Тбилиси. В этом месте находится пещерный монастырь Давид-Гареджа. Здесь деревья с россыпью розовых и молочно-белых цветов интересно контрастируют с пустынным ландшафтом. А в мае-июне в этом районе зацветают ирис иберийский, красные цветки Адониса пламенного и фиолетовые шалфея гареджийского.

Вашловани - дикая фисташка

Когда цветут: апрель-начало июня

Дальше на юго-восток, ближе к границе с Азербайджаном, находится национальный парк Вашловани. Летом его бесплодные ландшафты для посещения мало подходят, лучше всего ехать весной. На фоне глубоких ущелий и пузырящихся грязевых вулканов выделяются дикие фисташковые деревья. Наряду с огненно-красными плодами и соцветиями фисташек в этом парке можно увидеть множество других редких видов растений, а также пионы. Около Дедоплисцкаро, откуда отправляются в Вашловани, есть поля с подсолнечниками, цветущие в июле-начале августа.

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Бакуриани - дикие орхидеи

Когда цветут: апрель

В Грузии произрастают более 50 видов орхидей, многие из которых растут в диком виде в лесах, болотистых водно-болотных угодьях и на альпийских лугах Имерети, Картли и Самцхе-Джавахети. Поля вокруг популярного горнолыжного курорта Бакуриани и близлежащего озера Табацкури каждый год заполняют дикие орхидеи, в том числе ятрышник пурпурный и даже офрис кавказская. Обычно они цветут около апреля. Здесь также можно найти пионы и пурпурный коровяк (который цветет по всей Грузии).

Поти и Колхети - лютики и кувшинки

Когда цветут: апрель-май

Расположенный на берегу Черного моря Поти и водно-болотные угодья национального парка Колхети - это прекрасное место, чтобы насладиться флорой Грузии в любое время года. Весной берег озера Окрос Тба или "Золотого озера" устлан желтыми лютиками. В близлежащем национальном парке из воды выглядывают кувшинки Кубышки желтой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Марнеули - маки

Когда цветут: май

Небольшой город Марнеули расположен в часе езды к югу от Тбилиси в Квемо-Картли. В конце апреля на окраине города расцветают дикие маки. Также маковые поля можно увидеть около крепости Чапала, расположенной между Болниси и Марнеули, около крепости Квеши, построенной на левом берегу реки Машавера, а также около Тбилисского моря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Алгети - ромашки

Когда цветут: конец мая

Расположенный к западу от Тбилиси национальный парк Алгети известен полями, заполненными ромашками, диким шалфеем и тимьяном, облепихой и рододендронами. Удобно, что в этой местности есть множество однодневных пеших маршрутов.

Шкмери

Когда цветут: конец мая-июнь

Шкмери - это отдаленное село в Рача-Лечхуми ("грузинская швейцария"), где весной можно увидеть невероятное разнообразие полевых цветов: языки гончей, орхидеи болотные, циноглоссумы, горечавки трубчатые, бороды ястреба, пятнистую крапиву и полосатые пролески. В этом районе есть несколько пешеходных маршрутов, один ведет в село Мравалдзали, а другой - к смотровой площадке.

Верхняя Сванетия

Когда цветут: конец июня-начало июля

Поздней весной долины и холмы Верхней Сванетии усеяны дикими розовыми анемонами, желтыми азалиями и другими видами полевых цветов. Поход по цветущим лугам - это изюминкой посещения Ушгули и Местии. Если приехать сюда пораньше, в апреле-мае, цветет дурман и множество разных ягод.

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Казбеги, Джута и Трусо - колокольчики

Когда цветут: конец июня-начало июля

Горец змеиный, примула холодная, волчеягодник, голубые горечавки угловатые и десятки других видов произрастают в Казбеги и в долинах, расположенных к северу от Тбилиси. Во время прогулки к Троицкой церкви Гергети можно увидеть кошачью мяту, кустарники птицемлечника зонтичного и пальчатокоренник черноморский. Возле Казбеги в долине Трусо цветет крупка весенняя и калужница болотная, а травянистые луга долины Джута заполнены колокольчиками. Много полевых цветов в селе Сно, где находятся гигантские каменные головы скульптора Мераба Пиранишвили.

Тушети - чабер и рододендрон

Когда цветут: конец июня-август

В самом высокогорном и отдаленном регионе Грузии весна наступает относительно поздно, поэтому на полевые цветы в Тушети можно любоваться в летние месяцы. Первыми цветут рододендроны в июне, а к середине июля к ним присоединяется ряд растений, включая тушетский чабер кондари.

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Долина Дидгори

Когда цветут: конец июня-июль

Расположенный к западу от Тбилиси, Дидгори - это место битвы 1121 года, в которой войска Давида Строителя победили сельджуков, что ознаменовало начало Золотого века Грузии. В середине лета мечи возвышающегося над холмами Дидгорского монумента обрамляют полевые цветы.

Озеро Паравани и плато Джавахети

Когда цветут: июль-август

Охраняемые территории Джавахети - это довольно популярное место для наблюдения за птицами, так как каждый год на местных озерах гнездятся десятки видов птиц, включая фламинго. Благодаря большой высоте луга вокруг озер заполнены полевыми цветами все лето, в том числе можно увидеть желтый гусиный лук и фиолетовые цветы прострела.

Верхняя Аджария и Самцхе-Джавахети

Когда цветут: июль-август

Красивые полевые цветы можно увидеть также в горах Верхней Аджарии на Малом Кавказе и в Самцхе-Джавахети. По пути из Батуми в Кеду и Хуло можно остановиться, чтобы полюбоваться на каскадные водопады и заросли полевых цветов.

Гора Хвамли - фиолетовые безвременники

Когда цветут: август-сентябрь

Фиолетовые безвременники, которые называют осенними крокусами, цветут с конца лета до первых недель осени. Эти цветы можно встретить по всей Грузии, в том числе на вершине горы Хвамли, расположенной на западе страны. Тропы находится примерно в часе езды от Цхалтубо, поэтому сюда удобно ездить на целый день из Кутаиси.