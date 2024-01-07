Дидгорский монумент: как добраться из Тбилиси и что посмотреть?

Посещение Дидгорского монумента отлично подходит для однодневного автомобильного путешествия из Тбилиси. Расскажем, что такое Дидгорский монумент, в честь какой битвы он установлен, где находится мемориал, как до него добраться из Тбилиси, когда лучше ехать и что посмотреть в окрестностях.

Дидгорский монумент - это величественный мемориальный комплекс в окрестностях Тбилиси. Недалеко от этого места произошла Дидгорская битва, которая стала одним из самых значимых исторических событий в истории Грузии.

Когда и почему произошла Дидгорская битва?

Дидгорский монумент посвящен Дидгорской битве, которая состоялась 12 августа 1121 года. Это сражение XII века, в котором победило грузинское войско, стало заключительной главой грузино-сельджукских войн. Дело в том, что в XI веке большая часть Грузии была завоевана турками-сельджуками. Битва велась под командованием царя Давида Строителя, который сумел одержать победу, несмотря на большое численное превосходство коалиции.

Давид IV использовал элемент неожиданности, гористую местность и другие военные хитрости, чтобы застать врага врасплох. А как раз за Дидгорской битвой последовало отвоевание Тбилиси у сельджуков, воссоединение и укрепление Грузии, и, в конечном итоге, начало непродолжительного "Золотого века" страны.

Когда был построен Дидгорский монумент и что там посмотреть?

В честь важного сражения в 1976 году на холмах был возведен Дидгорский мемориал по проекту скульптора Мераба Бердзенишвили. Огромные металлические мечи, похожие на распятия, которые врезаются в склоны холма, олицетворяют жизни, потерянные в битве. Позади них одиноко стоят скульптуры воинов. Рядом с каменным крестом в середине композиции стоят колокола и мемориальная доска.

Внизу, у подножия каменной лестницы, по которой нужно подняться, чтобы достичь вершины холма, есть колонны и скамейки, выполненные в стиле античного театра и еще несколько скульптурных элементов. Дальше по дороге над деревьями возвышается 30-метровая статуя Давида Строителя. Элементы Дидгорского монумента распределены на огромной территории, поэтому, чтобы увидеть все, понадобится пара часов. Рядом есть также небольшая церковь Святого Георгия.

Где находится Дидгорский монумент?

Много веков назад около горы Дидгори развернулось одно из самых важных событий средневековой грузинской истории. Известно, что мемориальный комплекс не отмечает точное место сражения. Дидгорский мемориал находится на стыке нескольких регионов. Хотя его территория относится к краю Мцхета-Мтианети, совсем рядом проходит граница с Шида-Картли, и Квемо-Картли. Мемориальный комплекс расположен на окраине Триалетского национального парка. Расстояние от Тбилиси до Дидгорского монумента составляет всего 57 км.

Когда лучше посещать Дидгорский монумент?

Самые красивые пейзажи здесь поздней весной и летом, когда холмы покрыты полевыми цветами разных оттенков. Но поскольку это очень открытое место, в летние месяцы стоит выбрать утро или ранний вечер, чтобы уменьшить вероятность теплового или солнечного удара.

Тем, кто интересуется историей и культурой Грузии, может быть интересно посетить этот монумент 12 августа, когда в стране отмечают национальный праздник Дидгороба. Каждый год устраиваются гуляния в честь очередной годовщины Дидгорской битвы, включая театральные и музыкальные выступления и шествия.

Суровые, но красивые пейзажи на горе Дидгори зимой, когда все природные краски приглушены и часто даже лежит снег. В зимние месяцы необходим надежный транспорт с зимней резиной, поскольку дороги скованы льдом.

Как добраться до Дидгорского монумента из Тбилиси?

Дидгорский монумент расположен довольно близко к Тбилиси, примерно в часе езды на автомобиле. Сюда удобно приехать во время автомобильного путешествия по ближайшим окрестностям столицы. Посещение монумента также станет удобной остановкой, если ехать с востока на запад страны.

К Дидгорскому монументу не доехать на маршрутке, поэтому, чтобы добраться туда, понадобится машина. Можно либо взять в прокате автомобиль в Тбилиси и поехать самостоятельно, либо отправиться на трансфере, такси или даже с экскурсионной группой. Обычно такие туры включают еще посещение Асурети и Цалкинского каньона (бывший Дашбаши) со смотровым мостом. Дорога до монумента из Тбилиси занимает менее 1,5 часов. Есть два возможных маршрута: либо через Цхнети в сторону Манглиси, либо через Мцхету, по времени они почти равны.

Что посмотреть рядом с Дидгори?

Край Квемо Картли полон красивыми каньонами и древними крепостями. Если отправиться более продолжительное путешествие, то стоит посмотреть:

Манглисский собор: православный храм Пресвятой Девы Марии IV века, расположенный в 24 км от Дидгорского монумента в поселке Манглиси;

Крепости Биртвиси и Самшвилде: две важных для Грузии крепости расположенным у одноименных каньонов к югу от Дидгори в 43 и 65 км соответственно;

Асурети - одна из старых немецких колоний в Грузии, основанная в 1818 году - находится в 57 км от Дидгорского монумента. Там стоит посетить отреставрированную лютеранскую церковь и посмотреть фахверковые дома.