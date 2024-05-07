Вестник Кавказа

Агдам в Азербайджане впервые отмечает День города

Мечеть Агдама
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане отмечается День города Агдам. В 2024 году в Агдаме впервые отмечают День города - 4 года назад 20 ноября город освободили от оккупации.

Сегодня Агдам в Азербайджане впервые с момента освобождения отмечает День города.

Праздник был установлен на 20 ноября - день, когда Агдам был освобожден, распоряжением президента АР Ильхамом Алиевым, документ был подписан 31 июля 2024 года.

День города Агдама отныне будет торжественно отмечаться ежегодно 20 ноября.

Агдамский район был передан Азербайджану после победы в Карабахской войне на основе трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджана и России, премьер-министром Армении.

Именно 20 ноября четыре года назад Агдамский район перешел под контроль азербайджанской армии, а в центре Агдама был поднят Государственный флаг Азербайджана и прозвучал гимн Азербайджана.

Под оккупацией с 1994 года находились 846,7 кв км территории Агдамского района - 77,4% всей его территории. Родные дома были вынуждены оставить более 126 тыс человек, в боях погибли тысячи людей.

После освобождения руководство Азербайджана приняло решение о восстановлении Агдама. Сегодня в городе быстрыми темпами продолжаются реконструкционные работы. Агдам станет одним из самых красивых городов региона. К настоящему времени готов генеральный план города Агдам, стартовали работы по его реализации.

 

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