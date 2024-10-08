Вестник Кавказа

Жители начнут возвращаться в Агдам к началу 2025 года

Конгресс центр в Агдаме
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Возвращение жителей в Агдам (Карабахский экономический район Азербайджана) стартует приблизительно к началу следующего года. Строительные работы в селах подходят к завершению.

Стала известна примерная дата начала переселения жителей в Агдам – этот процесс стартует к началу следующего года. Такую информацию озвучил заместитель исполнительного директора Службы реставрации, строительства и управления в Агдаме, Физули и Ходжавенде Сабухи Абдуллаев.

По его словам, строительные работы, которые ведутся в селах Хыдырлы, Сарыджалы и Кенгерли, завершатся к концу 2024 года.

Ранее специальный представитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов рассказал, что первый этап переселения жителей в Агдам стартует в будущем году. По его словам, проекты в рамках Великого возвращения в Агдам предполагается завершить к концу нынешнего года.

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