Новые жилые дома появятся в Шуше

Переселение людей в Шушу продолжится. В настоящее время проводятся восстановительные работы и строительные работы. Также в городе восстанавливают памятники.

Исполнительный директор Управления государственного заповедника Шуши Турал Новрузов сообщил о восстановительных работах в азербайджанском городе.

Он отметил, что все восстановительные и строительные работы проводятся в соответствии с программой «Большого возвращения».

Новрузов также подчеркнул, что процесс возвращения граждан в родные места будет продолжен, в городе возводятся новые жилые дома.

Помимо этого, директор заявил, что в Шуше продолжаются работы по восстановлению памятников.