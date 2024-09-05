Вестник Кавказа

Новые жилые дома появятся в Шуше

Крепость в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Переселение людей в Шушу продолжится. В настоящее время проводятся восстановительные работы и строительные работы. Также в городе восстанавливают памятники.

Исполнительный директор Управления государственного заповедника Шуши Турал Новрузов сообщил о восстановительных работах в азербайджанском городе.

Он отметил, что все восстановительные и строительные работы проводятся в соответствии с программой «Большого возвращения».

Новрузов также подчеркнул, что процесс возвращения граждан в родные места будет продолжен, в городе возводятся новые жилые дома.

Помимо этого, директор заявил, что в Шуше продолжаются работы по восстановлению памятников.

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