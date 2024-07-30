Вестник Кавказа

Новая группа вынужденных переселенцев вернулась в город Шуша

Крепость в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Сегодня  Шушу из Баку прибыла очередная группа вынужденных переселенцев. На свою малую родину вернулось 30 семей – 102 человека.

В четверг, 5 сентября очередная группа вынужденных переселенцев была отправлена в город Шуша из Гарадагского района города Баку.

На этот раз на свою малую родину вернулось 30 семей – 102 человека. Отметим, что здесь их ждут отдельные квартиры и активно разымающаяся городская инфраструктура. В ближайшее время все нуждающиеся получат работу.

Сейчас в городе постоянно проживает 177 семей, или 672 человек.

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