Вестник Кавказа

Шуша принимает новые семьи переселенцев

Шуша принимает новые семьи переселенцев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в восстановленную после освобождения от армянской оккупации Шушу прибывает новая группа бывших вынужденных переселенцев – население города вырастет еще на 79 человек.

Бывшие вынужденные переселенцы продолжают возвращаться в красавицу Шушу – жемчужину Карабаха.

Сегодня в восстановленный город из Гарадагского района города Баку выехала очередная группа возвращающихся граждан, это еще 21 семья – 79 человек, передает Trend.

Возрожденный город постепенно наполняет все больше новых жильцов – сейчас население Шуши уже насчитывает 147 семей, это 570 жителей.

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