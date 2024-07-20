Шуша принимает новые семьи переселенцев

Сегодня в восстановленную после освобождения от армянской оккупации Шушу прибывает новая группа бывших вынужденных переселенцев – население города вырастет еще на 79 человек.

Бывшие вынужденные переселенцы продолжают возвращаться в красавицу Шушу – жемчужину Карабаха.

Сегодня в восстановленный город из Гарадагского района города Баку выехала очередная группа возвращающихся граждан, это еще 21 семья – 79 человек, передает Trend.

Возрожденный город постепенно наполняет все больше новых жильцов – сейчас население Шуши уже насчитывает 147 семей, это 570 жителей.