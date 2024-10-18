Вестник Кавказа

Грузия намерена увеличить доходы от туризма

Грузия намерена увеличить доходы от туризма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии поставили задачу увеличить количество отдыхающих и доходы от туризма. С января по сентябрь страна приняла порядка 5,8 млн иностранцев.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил о задаче руководства страны в сфере туризма – нарастить доходы и количество путешественников.

Выступая на заседании правительства, он отметил, что в ближайшие годы планируется увеличить число туристов до 11 млн человек, а доходы от этой сферы к 2028 году – до $6,4 млрд.

"За последние годы у нас был большой прогресс в сфере туризма, и здесь задача стоит амбициозная – число туристов должно достичь 11 млн, если процессы будут продолжаться так, как они продолжаются, этот результат обязательно будет достигнут"

- Ираклий Кобахидзе

Стоит добавить, что за первые 9 месяцев текущего года в Грузии побывало порядка 5,8 млн иностранных граждан, 4 млн из которых – туристы.

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