Грузия намерена увеличить доходы от туризма

Власти Грузии поставили задачу увеличить количество отдыхающих и доходы от туризма. С января по сентябрь страна приняла порядка 5,8 млн иностранцев.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил о задаче руководства страны в сфере туризма – нарастить доходы и количество путешественников.

Выступая на заседании правительства, он отметил, что в ближайшие годы планируется увеличить число туристов до 11 млн человек, а доходы от этой сферы к 2028 году – до $6,4 млрд.

"За последние годы у нас был большой прогресс в сфере туризма, и здесь задача стоит амбициозная – число туристов должно достичь 11 млн, если процессы будут продолжаться так, как они продолжаются, этот результат обязательно будет достигнут"

- Ираклий Кобахидзе

Стоит добавить, что за первые 9 месяцев текущего года в Грузии побывало порядка 5,8 млн иностранных граждан, 4 млн из которых – туристы.