Кавказ признали топ-регионом для гастротуризма в России

Большинство россиян выбрали Кавказ как регион, куда они хотели бы отправиться на отдых, чтобы отведать местную кухню. В топ попали также Кубань и Ставрополье.

Самым популярным регионом для гастрономического туризма в России оказался Кавказ, – такие результаты дал опрос, проведенный Tutu.ru.

Он проводился по всей России, на вопросы ответили порядка 1,3 тыс человек.

Большинство заявили, что выбрали бы Кавказ, то есть регионы СКФО и Адыгею, для поездки в целях гастротуризма. За него отдали голоса 13,75%.

Авторы опроса рекомендуют в Адыгее отведать прежде всего особое блюдо наподобие рагу – щипс, в Дагестане обязательны хинкал, курзе и чуду, в Ингушетии путешественникам обычно предлагают жаркое даттараш. В КБР и КЧР угощают хычинами. Северная Осетия славна в первую очередь пирогами, а Чечня – лепешками чепалгаш.

Второе и третье места заняли соответственно Камчатка (почти 12%) и Татарстан (9%). Кубань оказался на десятой строчке с 3,51% голосов.

Кроме того, в топ также попали Астраханская область и Ставропольский край.