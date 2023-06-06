Кавказ признали топ-регионом для гастротуризма в России

Самым популярным регионом для гастрономического туризма в России оказался Кавказ, – такие результаты дал опрос, проведенный Tutu.ru.
Он проводился по всей России, на вопросы ответили порядка 1,3 тыс человек.
Большинство заявили, что выбрали бы Кавказ, то есть регионы СКФО и Адыгею, для поездки в целях гастротуризма. За него отдали голоса 13,75%.
Авторы опроса рекомендуют в Адыгее отведать прежде всего особое блюдо наподобие рагу – щипс, в Дагестане обязательны хинкал, курзе и чуду, в Ингушетии путешественникам обычно предлагают жаркое даттараш. В КБР и КЧР угощают хычинами. Северная Осетия славна в первую очередь пирогами, а Чечня – лепешками чепалгаш.
Второе и третье места заняли соответственно Камчатка (почти 12%) и Татарстан (9%). Кубань оказался на десятой строчке с 3,51% голосов.
Кроме того, в топ также попали Астраханская область и Ставропольский край.