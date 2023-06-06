Вестник Кавказа

Кавказ признали топ-регионом для гастротуризма в России

Кавказ признали топ-регионом для гастротуризма в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Большинство россиян выбрали Кавказ как регион, куда они хотели бы отправиться на отдых, чтобы отведать местную кухню. В топ попали также Кубань и Ставрополье.

Самым популярным регионом для гастрономического туризма в России оказался Кавказ, – такие результаты дал опрос, проведенный Tutu.ru.

Он проводился по всей России, на вопросы ответили порядка 1,3 тыс человек.

Большинство заявили, что выбрали бы Кавказ, то есть регионы СКФО и Адыгею, для поездки в целях гастротуризма. За него отдали голоса 13,75%.

Авторы опроса рекомендуют в Адыгее отведать прежде всего особое блюдо наподобие рагу – щипс, в Дагестане обязательны хинкал, курзе и чуду, в Ингушетии путешественникам обычно предлагают жаркое даттараш. В КБР и КЧР угощают хычинами. Северная Осетия славна в первую очередь пирогами, а Чечня – лепешками чепалгаш.

Второе и третье места заняли соответственно Камчатка (почти 12%) и Татарстан (9%). Кубань оказался на десятой строчке с 3,51% голосов.

Кроме того, в топ также попали Астраханская область и Ставропольский край.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
755 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Астрахани попал в ДТП пассажирский автобус, есть жертвы

В Астрахани попал в ДТП пассажирский автобус, есть жертвы

Полсотни голов скота пытались незаконно завезти в Дагестан

Полсотни голов скота пытались незаконно завезти в Дагестан

Лихорадка Западного Нила захватывает Астраханскую область

Лихорадка Западного Нила захватывает Астраханскую область

Туристический форум молодежи примет Астраханская область

Туристический форум молодежи примет Астраханская область

Результаты выборов губернатора утвердили в Астраханской области

Результаты выборов губернатора утвердили в Астраханской области

Игорь Бабушкин снова возглавил Астраханскую область

Игорь Бабушкин снова возглавил Астраханскую область

Новый глэмпинг для отдыха и рыбалки открыли в Астраханской области

Новый глэмпинг для отдыха и рыбалки открыли в Астраханской области

В Астрахани открывается молодежный центр &quot;Коса&quot;

В Астрахани открывается молодежный центр "Коса"

Путин после встречи с Алиевым поручил Астрахани обеспокоиться обмелением Каспия

Путин после встречи с Алиевым поручил Астрахани обеспокоиться обмелением Каспия

Азово-черноморская тюлька добралась до Волги

Азово-черноморская тюлька добралась до Волги

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы