5 лучших мест для гастротуризма по версии Best Tastes of Russia

Опубликовано: 12:14, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гастрономический путеводитель по России составил рейтинг лучших направлений для гурманского туризма. Первое место досталось "Абрау-Дюрсо".

Лучшие места для гастротуризма в России в 2023 году представили авторы путеводителя Best Tastes of Russia. Гурманам стоит присмотреться к Краснодарскому краю и Центральной России.

Лучшее место для поездки за гастрономическими удовольствиями - центр "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае. Гостей ждут дегустации вин, рестораны, гастро-фестивали, посещения виноделен и виноградников. В рейтинге прошлого года Абрау-Дюрсо занимал третью строчку.

Второе и третье места рейтинга заняли локации, расположенные недалеко от Москвы - подмосковная "Коломенская пастила" и арт-парк Никола-Ленивец в Калужской области.

Красная Поляна в Сочи стала четвертой в рейтинге гастротуризма. Модные рестораны и завораживающие виды привлекают и удивляют даже самых взыскательных гостей.

Замыкает пятерку мест, способных порадовать гурмана, экопарк "Ясно поле", расположенный в Тульской области. В 2022 году экопарк занял первое место рейтинга. Добрать из Москвы туда можно за 2,5 часа, так что отправиться в гастрономическое путешествие можно в любые выходные.

Как составляется рейтинг? Лучшие гастрономические локации выбираются путем голосования, в котором участвуют ведущие рестораторы, шеф-повара, сомелье и другие специалисты.