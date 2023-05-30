Красная Поляна откроет центр гастротуризма Redpeak

Опубликовано: 15:58, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центр гастротуризма Redpeak будет открыт в Красной Поляне. Территория курорта прирастет ресторанами, залами дегустаций, новым отелем и другой инфраструктурой. Сейчас комплекс находится на стадии строительства.

Гастрономический центр возводится в горах Сочи, он готов на 37%.

«Центр гастротуризма Redpeak включает в себя ресторанный комплекс и дегустационные залы. <…> Итогом реализации проекта станет создание более 60 новых рабочих мест. А на горных склонах Красной поляны появится новое место притяжения для туристов со всей страны»

– глава кубанского департамента инвестиций и развития МСП Василий Воробьев

Для гурманов также будет создан крупный гостиничный комплекс «Зеленая резиденция». Территория объекта будет включать пешеходные дорожки, скверы, места для отдыха.

Сотрудники горного курорта будут жить поблизости, для них строится общежитие на 320 мест.

Гастрономический туризм в России набирает популярность в последние годы, туроператоры и гиды предлагают отдыхающим гастротуры во многих регионах страны.