Россия снова вышла в лидеры по поставкам газа в ЕС

Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС, продав в регион "голубого топлива" на 1,4 миллиарда евро – это на треть больше, чем в минувшем 2023 году.

Россия в сентябре впервые с весны 2022 года вернула себе позицию главного поставщика газа в страны Евросоюза, следует из данных Евростата.

Несмотря на введенные ограничения, компании из Европы в сентябре закупили у России газа на 1,4 млрд евро – это на треть больше, чем годом ранее. 60% "голубого топлива" было перекачано в ЕС по трубам, а примерно 40% поставок пришлось на сжиженный природный газ (СПГ), передает РИА Новости.

Сейчас Россия поставляет в ЕС 23,74% всего газа, на втором месте находится Алжир, который еще месяц назад, в августе, занимал верхнюю строчку в данных Евростата – ЕС закупила у страны газа на 1,1 млрд евро.

С пятого на третье место по поставкам поднялись и США – продажи их СПГ выросли на 21%, до 990,2 млн евро.