Страны Евросоюза запасаются российским газом

Евросоюз в преддверии непредсказуемой зимы увеличил закупки российского СПГ до максимума с февраля, только в июле закупив его на 565,7 миллиона евро, что на 13,5% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Евростата.

Уже в июле в преддверии зимних холодов страны Евросоюза начали запасаться российским сжиженным природным газом, импортировав его на максимальные с конца зимы 565,7 млн евро, следует из данных Евростата.

Импорт голубого топлива в июле вырос примерно на 13,5%, а его главным покупателем в ЕС стала Испания, нарастившая закупки в 2,3 раза - до 240,8 млн евро. Вслед за Испанией на 25% закупки нарастили и Нидерланды - до 57,2 миллиона евро, передает РИА Новости.

Всего за семь месяцев страны ЕС купили у России СПГ уже на 4 млрд евро, а доля российского СПГ в их газовом балансе выросла с 13,3 до 18,6% за счет падения его импорта из других источников.

Сейчас доля российского газа в общем импорте ЕС достигает 15%, и это несмотря на то, что в 2022 году многие страны Европы лишились газа от "Газпрома" из-за невыполнения указа президента об оплате в рублях или по другим, техническим причинам.