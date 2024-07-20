Вестник Кавказа

Азербайджан вошел в первую пятерку стран мира по закупкам золота

Азербайджан вошел в первую пятерку стран мира по закупкам золота
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан в течение года был активен на рынке золота. Закупки драгметалла позволили республике войти в пятерку стран мира по наращиванию золотых запасов.

Азербайджанская Республика вошла в пятерку стран мира по закупкам золота с начала года по начало осени. Информацией поделился Всемирный совет по золоту (WGC). 

Сообщается, что Госнефтефонд Азербайджана приобрел порядка 30 тонн золота. Общие запасы золота, которыми теперь располагает фонд, составили 127 тонн. 

Отметим, что в течение года больше всего золота закупали в Польше, Турции, Индии и Китае. 

Напомним, что цена на драгоценный металл в конце октября побила рекорд, достигнув $2,8 тыс за унцию.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1190 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Продажи азербайджанских автомобилей выросли на 60%

Продажи азербайджанских автомобилей выросли на 60%

Евгений Коган (BitKogan): Что будет с экономикой России? Как инвестировать? Грузия, Азербайджан

Евгений Коган (BitKogan): Что будет с экономикой России? Как инвестировать? Грузия, Азербайджан

Азербайджан стал вторым в мире по экспорту хурмы

Азербайджан стал вторым в мире по экспорту хурмы

Ильхам Алиев: Азербайджан ни от кого не зависит

Ильхам Алиев: Азербайджан ни от кого не зависит

Азербайджан стал ключевым направлением для импорта со Ставрополья

Азербайджан стал ключевым направлением для импорта со Ставрополья

Азербайджан и Узбекистан договорились об энергетике, логистике и строительстве

Азербайджан и Узбекистан договорились об энергетике, логистике и строительстве

SOCAR подняла мировой рейтинг при стабильном прогнозе

SOCAR подняла мировой рейтинг при стабильном прогнозе

Азербайджан расширяет путь из Китая в Европу

Азербайджан расширяет путь из Китая в Европу

Первые зарядки для электромобилей в Азербайджане будут делать в Агдаме

Первые зарядки для электромобилей в Азербайджане будут делать в Агдаме

Ильхам Алиев: развитие отношений России и Азербайджана исключительно важно

Ильхам Алиев: развитие отношений России и Азербайджана исключительно важно

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы