Азербайджан вошел в первую пятерку стран мира по закупкам золота

Азербайджан в течение года был активен на рынке золота. Закупки драгметалла позволили республике войти в пятерку стран мира по наращиванию золотых запасов.

Азербайджанская Республика вошла в пятерку стран мира по закупкам золота с начала года по начало осени. Информацией поделился Всемирный совет по золоту (WGC).

Сообщается, что Госнефтефонд Азербайджана приобрел порядка 30 тонн золота. Общие запасы золота, которыми теперь располагает фонд, составили 127 тонн.

Отметим, что в течение года больше всего золота закупали в Польше, Турции, Индии и Китае.

Напомним, что цена на драгоценный металл в конце октября побила рекорд, достигнув $2,8 тыс за унцию.